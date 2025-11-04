Đọc thêm

Mong đợi gì từ BCTC Q3 của AMD?

4 tháng 11, 2025

Advanced Micro Devices, được biết đến với tên gọi AMD, sẽ công bố báo cáo tài chính quý III năm 2025 vào hôm nay sau khi thị trường đóng cửa. Báo cáo này sẽ mang đến cho các nhà đầu tư những thông...

Palantir sau báo cáo thu nhập: Nạn nhân của chính thành công của mình?

4 tháng 11, 2025

Palantir đã công bố kết quả kinh doanh sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai. Mặc dù hầu hết các chỉ số chính đều tăng mạnh, thị trường — sau khi phản ứng tích cực ban đầu — nhanh chóng đảo chiều, khiến cổ phiếu công...

Tin tức Crypto: Bitcoin kéo dài đà giảm 📉Ethereum giảm xuống dưới vùng hỗ trợ quan trọng

4 tháng 11, 2025

Tiền điện tử vẫn phụ thuộc nhiều vào tâm lý thị trường chứng khoán. Theo dữ liệu từ Goldman Sachs, chỉ báo put-call skew trong nhóm Mag7 (bảy công ty công nghệ lớn nhất) đã đảo chiều lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024, nghĩa là...

