Tổng Kết Trong Ngày: Thị Trường Chứng Khoán Mở Rộng Mức Tăng
• Phố Wall tăng mạnh trong ngày thứ tư • Một phiên giao dịch đầy biến động khác được diễn ra tại Châu Âu •...
Tin tức thị trường
Advanced Micro Devices, được biết đến với tên gọi AMD, sẽ công bố báo cáo tài chính quý III năm 2025 vào hôm nay sau khi thị trường đóng cửa. Báo cáo này sẽ mang đến cho các nhà đầu tư những thông...
Palantir đã công bố kết quả kinh doanh sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai. Mặc dù hầu hết các chỉ số chính đều tăng mạnh, thị trường — sau khi phản ứng tích cực ban đầu — nhanh chóng đảo chiều, khiến cổ phiếu công...
Tiền điện tử vẫn phụ thuộc nhiều vào tâm lý thị trường chứng khoán. Theo dữ liệu từ Goldman Sachs, chỉ báo put-call skew trong nhóm Mag7 (bảy công ty công nghệ lớn nhất) đã đảo chiều lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024, nghĩa là...
Các trường hợp nhiễm virus Corona trên toàn cầu vượt quá 434,500 người, trong đó 111,800 người đã phục hồi. Số...
Các chỉ số Hoa Kỳ đã kết thúc phiên hôm qua với mức tăng lớn trong hy vọng rằng đảng Dân chủ và Cộng...
Chứng khoán châu Âu đã mở phiên cao hơn vào thứ Tư. DAX của Đức (DE30) đã phá vỡ hơn mức 10000 điểm...
Số người nhiễm virus Corona đến thời điểm hiện tại được báo cáo tăng lên đến 350,512 người trong đó có hơn 15,000 người...
Công bố chỉ số flash PMIs từ Châu Âu và Hoa Kỳ Thượng viện Hoa Kỳ vẫn đang đàm phán về gói...
Chứng khoán Mỹ đã không thể hồi phục trong hôm qua mặc dù Fed đã công bố QE (nới lỏng định lượng) không...
• Phố Wall hiện đang mập mờ trước hướng đi • Đồng USD bị kéo lại • Goldman nâng xếp hạng của Boeing (BA.US) Trong...
EURUSD hiện đang giao dịch với hướng điều chỉnh tăng. Cặp tiền tệ này này chạm được đến vùng kháng cự trong hôm nay....
Các nhà đầu tư tập trung vào viện trợ tài chính trong bối cảnh bùng phát của dịch bệnh Không...
• Chứng khoán Mỹ chuyển sang màu đỏ • Cổ phiếu châu Âu đóng cửa với giá cao hơn • Đồng đô...
Thị trường chứng khoán tại Châu Á và các chỉ số tương lai từ Mỹ và Châu Âu. Kospi và S&P/ASX200...
Số người nhiễm virus Corona trên toàn cầu hiện nay đã vượt qua 252,000 người, trong đó 89,061 người tử vong, tăng lên...
Tâm trạng trên thị trường chứng khoán toàn cầu được cải thiện Doanh số bán lẻ của Canada dự kiến sẽ tăng Dữ liệu...
Các chỉ số của Phố Wall kết thúc phiên gia dịch hôm qua với mức tăng nhẹ. S&P 500 đóng cửa cao hơn 0,47%, Dow Jones...
Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất 15 điểm và khởi chạy chương QE (trình nới lỏng định lượng) mới The BOE lowers rates...
Các cổ phiếu ở châu Âu mở phiên cao hơn nhờ kế hoạch kích thích lớn từ Ngân hàng Trung ương Châu...
ECB công bố kích thích lớn DE30 phục hồi sau khi mở phiên BMW (BMW.DE) cho biết sản xuất tại Trung Quốc ở mức 60%...
Thị trường vẫn đang hoảng loạn SNB và Ngân hàng Norges sẽ đưa ra quyết định lãi suất trong hôm nay Các...
