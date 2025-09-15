Tổng hợp hàng hóa chính - Dầu WTI, Khí thiên nhiên, Vàng, Ca cao (06.05.2025)
Dầu OPEC+ đã đồng ý tăng sản lượng một lần nữa cho tháng Sáu, thêm 411.000 thùng mỗi ngày, giống...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã có một phiên tăng bùng nổ mạnh mẽ vào...
16:00, Khu vực đồng tiền chung châu Âu - Dữ liệu PPI tháng 3: PPI (theo năm): thực tế 1,9% (dự báo 2,5%, trước đó...
Giá dầu thô Brent (OIL) đã tăng hơn 2% trong hôm nay, phục hồi sau khi chạm mức đáy trong 4 năm. Sự sụt giảm gần đây...
Zalando SE báo cáo doanh thu quý I tăng trưởng mạnh mẽ hơn kỳ vọng, đạt 7.9% lên 2.42 tỷ EUR. Fresenius Medical...
Chỉ số PMI dịch vụ của Anh chính thức (tháng 4): Thực tế 49 (Dự báo 48,9, trước đó 48,9) Chỉ số PMI tổng hợp của Anh...
14:45, Ý - Dữ liệu PMI tháng 4: Chỉ số PMI dịch vụ của HCOB: thực tế 52,9; dự báo 51,3; trước đó 52,0; Chỉ số PMI tổng...
Giá dầu thô West Texas Intermediate (OIL.WTI) đã phục hồi 1,5% lên 58,19 USD vào thứ Ba sau khi giảm 2% trong phiên...
Thị trường toàn cầu sẽ theo sát báo cáo ngành dịch vụ từ châu Âu cùng số liệu cán cân...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 05/05, chỉ số S&P 500 lùi 0.64% xuống 5,650.38 điểm, còn chỉ số...
Đồng đô la giữ vững vị thế trong phiên giao dịch thứ Hai khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Scott Bessent, trình bày chiến...
Vàng đã tăng hơn 2,5% trong ngày hôm nay, phiên giao dịch mạnh nhất kể từ ngày 21 tháng 4, với mức tăng...
Cổ phiếu của Berkshire Hathaway đã giảm gần 6% vào những thời gian đầu mở phiên sau thông báo cuối tuần này: huyền...
20:45, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 4 (chính thức): Chỉ số PMI tổng hợp của S&P Global: thực tế 50,6; dự báo 51,2;...
Cổ phiếu ngành truyền thông giảm do đề xuất áp thuế đối với phim điện ảnh. Doanh thu Netflix Australia tăng mạnh trong...
Cổ phiếu của Repsol đã giảm gần 30% trong năm qua, chủ yếu do giá dầu thô giảm mạnh. Nhưng hãy cẩn thận, vì một số yếu...
Sự kiện quan trọng trong tuần này sẽ là quyết định lãi suất của Fed. Tuy nhiên, câu chuyện thuế quan và mùa...
Tình hình chung của thị trường: Tâm lý của giới đầu tư trên sàn chứng khoán châu Âu khá...
