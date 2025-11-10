Đọc thêm

Tin tức thị trường

Kể từ tháng 10, hơn 40 triệu người Mỹ trong tình trạng thiếu an ninh lương thực — điều này có ý nghĩa gì?

10 tháng 11, 2025

Tình trạng đóng cửa chính phủ (government shutdown) hiện đang diễn ra tại Hoa Kỳ — bắt nguồn từ tranh cãi liên quan đến dự luật ngân sách — đã kéo dài và chính thức trở thành đợt đóng cửa lâu...

Venezuela, sự thay đổi quyền lực sẽ có ý nghĩa gì đối với giá dầu?

7 tháng 11, 2025

Dấu hiệu trên trời và mặt đất Trong những tháng gần đây, căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đã gia tăng chưa từng có, đặc biệt là giữa hai nhà lãnh đạo Nicolás Maduro và Donald Trump. Điều đáng lo ngại hơn là...

Mở phiên Mỹ: Liệu đây là bước ngoặt sau đợt điều chỉnh?

5 tháng 11, 2025

Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa tăng nhẹ trong phiên hôm nay, khi mà tâm lý nhà đầu tư đang dần được cải thiện, thể hiện rõ qua hợp đồng tương lai. Chỉ số US500 (S&P 500) đã giảm 3% so với đỉnh ngày 30/10, chạm đáy trong phiên...

