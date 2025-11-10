TIN NÓNG: Chỉ Số Niềm Tin Người Tiêu Dùng CB Giảm Từ 132.6 Xuống Còn 120.0, Dữ Liệu PMI Chicago Tốt Hơn So Với Kỳ Vọng
Chỉ số quản lý mua hàng Chicago (Chicago PMI), còn được gọi là Chicago Business Barometer, đã giảm từ 49,0 xuống còn...
Tin tức thị trường
Tình trạng đóng cửa chính phủ (government shutdown) hiện đang diễn ra tại Hoa Kỳ — bắt nguồn từ tranh cãi liên quan đến dự luật ngân sách — đã kéo dài và chính thức trở thành đợt đóng cửa lâu...
Xem tiếp
Dấu hiệu trên trời và mặt đất Trong những tháng gần đây, căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đã gia tăng chưa từng có, đặc biệt là giữa hai nhà lãnh đạo Nicolás Maduro và Donald Trump. Điều đáng lo ngại hơn là...
Xem tiếp
Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa tăng nhẹ trong phiên hôm nay, khi mà tâm lý nhà đầu tư đang dần được cải thiện, thể hiện rõ qua hợp đồng tương lai. Chỉ số US500 (S&P 500) đã giảm 3% so với đỉnh ngày 30/10, chạm đáy trong phiên...
Xem tiếp
Chỉ số quản lý mua hàng Chicago (Chicago PMI), còn được gọi là Chicago Business Barometer, đã giảm từ 49,0 xuống còn...
Số ca nhiễm virus Corona hiện nay đã vượt qua con số 800,000 người, số người phục hồi chiếm khoảng 170,000 người. Số người tử vong được công...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên hôm qua thấp hơn. S&P 500 giảm 1,60%, Dow Jones giảm 1,84% và Nasdaq mất 0,95%. Trên...
TD Bank đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ USDCAD. Ngân hàng khuyên rằng nên mua bằng lệnh chờ đối với cặp này cùng...
Cặp tiền tệ GBPUSD đã giao dịch trong xu hướng được điều chỉnh từ đầu tuần nay. Nếu trường hợp này tiếp tục được diễn ra, sẽ có...
Dữ liệu của hội nghị thường niên của các nhà doanh nghiệp dự kiến sẽ giảm mạnh CPI của Châu Âu cho thấy mức...
Chỉ số của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas đã giảm xuống -70 vào tháng 3 năm 2020 từ 1,2 trong tháng trước....
Các trường hợp nhiễm virus Corona trên toàn cầu đã vượt qua 735,015 người và 156,122 người đã khỏi bệnh. Số...
Bank of America đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ USDCAD. Ngân hàng khuyến nghị nên mua cặp này với các...
EURUSD bị kéo lại trong hôm nay. Cặp tiền tệ này đang hướng tới mức trung bình động chính, mức này từng là...
Chỉ số của Mỹ kết thúc phiên hôm qua với mức tăng vững chắc. S&P500 tăng 3,35%, Nasdaq tăng 3,62% và Dow Jones tăng 3,19%....
Dầu đang có một phiên giao dịch tiêu cực khác khi giao dịch thấp hơn 6-7% so với phiên đóng cửa trong tuần vừa rồi....
Chứng khoán Châu Âu mở phiên cao hơn Chỉ số CPI của Đức dự kiến sẽ bị chậm lại trong tháng 3 Buổi...
Phiên giao dịch Châu Á đầu tuần có thể thấy tâm lý thị trường vẫn còn hoang mang. Nikkei giảm 3%, Shanghai...
Dịch virus Corona toàn cầu đã vượt quá 559.100 ca với hơn 128.700 người hồi phục. Số người tử vong xác nhận do virus Corona...
Quốc Hội Mỹ tranh luận về dự luật kinh tế vào đầu giờ chiều nay Báo cáo chỉ số niềm tin tiêu dùng đã...
EURUSD hiện đang giao dịch với giá thấp hơn sau khi bật khỏi vùng kháng cự tại 1.1055. Mức hỗ trợ gần nhất đáng theo dõi...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ