Phân Tích Kỹ Thuật: DE30
Chỉ số DE30 của Đức quay trở lại di chuyển ngang sau khi bật khỏi mức thấp của ngày hôm qua. Trên khung thời gian H1, chúng ta...
Infineon Technologies là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực bán dẫn tại châu Âu và cũng là một trong số ít công ty có quy mô lớn tại khu vực này. Danh mục sản phẩm đa dạng và đồng đều của hãng mang...
Black Friday không chỉ là một ngày khuyến mãi — mà còn là cột mốc khởi đầu cho giai đoạn bội thu nhất của các nhà bán lẻ toàn cầu, đặc biệt là các nền tảng thương mại điện tử. Dù không phải thương...
Tình trạng đóng cửa chính phủ (government shutdown) hiện đang diễn ra tại Hoa Kỳ — bắt nguồn từ tranh cãi liên quan đến dự luật ngân sách — đã kéo dài và chính thức trở thành đợt đóng cửa lâu...
Giá dầu đã tăng vọt vào sáng thứ Sáu khi WTI thử nghiệm tại mức 25$. Động thái này được kích...
Citi đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ AUDNZD. Ngân hàng đưa ra khuyến nghị nên bán cặp tiền tệ này với các...
Dữ liệu thất nghiệp hiện đang là tâm điểm Chỉ số dịch vụ PMI của Trung Quốc từ Markit được công bố trong đêm nay Các...
Giá dầu đang tăng vọt trong hôm nay khi những tin đồn về thỏa thuận 3 bên giữa Mỹ-Nga-OPEC sẽ được thực hiện. Sau những bình...
Dữ liệu thất nghiệp của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tăng, cho thấy tác động tiêu cực từ sự bùng phát của dịch bệnh và các...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên cao hơn trong hôm qua sau khi Tổng Thống Mỹ ông Donal Trump phát biểu...
Hôm nay chúng ta có thể thấy giá Dầu tăng vọt. Theo báo cáo của Bloomberg, Trung Quốc đang lên kế hoạch...
Các chỉ số của Mỹ đóng cửa phiên với mức giảm. S&P 500 và Nasdaq giảm 4,41%, Dow Jones mất 4,44%. Russell 2000 giảm gần...
Thị trường kinh tế lạm phát đã khiến các nhà đầu tư vô cùng hoang mang. Tuy nhiên, việc giá...
Nordea đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ CHFJPY. Ngần hàng khuyến nghị nên bán cặp này bằng lệnh chờ với các...
Tthị trường chứng khoán toàn cầu trong đầu quý mới đang phải chịu nhiều áp lực. Các cổ phiếu ở Trung Quốc, Nhật Bản...
Chỉ số quản lý mua hàng Chicago (Chicago PMI), còn được gọi là Chicago Business Barometer, đã giảm từ 49,0 xuống còn...
Số ca nhiễm virus Corona hiện nay đã vượt qua con số 800,000 người, số người phục hồi chiếm khoảng 170,000 người. Số người tử vong được công...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên hôm qua thấp hơn. S&P 500 giảm 1,60%, Dow Jones giảm 1,84% và Nasdaq mất 0,95%. Trên...
TD Bank đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ USDCAD. Ngân hàng khuyên rằng nên mua bằng lệnh chờ đối với cặp này cùng...
Cặp tiền tệ GBPUSD đã giao dịch trong xu hướng được điều chỉnh từ đầu tuần nay. Nếu trường hợp này tiếp tục được diễn ra, sẽ có...
