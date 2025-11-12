Đọc thêm

Cổ phiếu Infineon leo dốc trước những dự báo lạc quan

12 tháng 11, 2025

Infineon Technologies là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực bán dẫn tại châu Âu và cũng là một trong số ít công ty có quy mô lớn tại khu vực này. Danh mục sản phẩm đa dạng và đồng đều của hãng mang...

Đếm ngược tới ngày "Black Friday" 2025: Cổ phiếu nào có thể hưởng lợi?

10 tháng 11, 2025

Black Friday không chỉ là một ngày khuyến mãi — mà còn là cột mốc khởi đầu cho giai đoạn bội thu nhất của các nhà bán lẻ toàn cầu, đặc biệt là các nền tảng thương mại điện tử. Dù không phải thương...

Kể từ tháng 10, hơn 40 triệu người Mỹ trong tình trạng thiếu an ninh lương thực — điều này có ý nghĩa gì?

10 tháng 11, 2025

Tình trạng đóng cửa chính phủ (government shutdown) hiện đang diễn ra tại Hoa Kỳ — bắt nguồn từ tranh cãi liên quan đến dự luật ngân sách — đã kéo dài và chính thức trở thành đợt đóng cửa lâu...

