Bản Tin Sáng Châu Âu
Thị trường chứng khoán tại Châu Á và các chỉ số tương lai từ Mỹ và Châu Âu. Kospi và S&P/ASX200...
Tiền điện tử mở đầu phiên giao dịch ngày thứ Hai với đà giảm mạnh. Trong đêm, Bitcoin có lúc rơi về gần 92.500 USD, xóa sạch mức tăng từ đầu năm; Ethereum cũng giảm xuống dưới 3.000 USD. Đợt bán tháo này sau đó được thu hẹp khi...
CVS Health Corporation là một công ty đã gắn bó với đời sống hằng ngày của hàng triệu người dân Mỹ trong nhiều năm. Các nhà thuốc của họ có mặt ở hầu hết mọi thành phố, trong khi dịch vụ bảo hiểm y tế và chăm sóc...
Alphabet Inc., thường được biết đến với tên Google, một lần nữa trở thành mục tiêu của các cơ quan quản lý châu Âu. Ủy ban châu Âu (EC) đã thông báo vào thứ Năm rằng họ đang mở một cuộc điều tra đối với Alphabet với cáo...
Số người nhiễm virus Corona trên toàn cầu hiện nay đã vượt qua 252,000 người, trong đó 89,061 người tử vong, tăng lên...
Tâm trạng trên thị trường chứng khoán toàn cầu được cải thiện Doanh số bán lẻ của Canada dự kiến sẽ tăng Dữ liệu...
Các chỉ số của Phố Wall kết thúc phiên gia dịch hôm qua với mức tăng nhẹ. S&P 500 đóng cửa cao hơn 0,47%, Dow Jones...
Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất 15 điểm và khởi chạy chương QE (trình nới lỏng định lượng) mới The BOE lowers rates...
Các cổ phiếu ở châu Âu mở phiên cao hơn nhờ kế hoạch kích thích lớn từ Ngân hàng Trung ương Châu...
ECB công bố kích thích lớn DE30 phục hồi sau khi mở phiên BMW (BMW.DE) cho biết sản xuất tại Trung Quốc ở mức 60%...
Thị trường vẫn đang hoảng loạn SNB và Ngân hàng Norges sẽ đưa ra quyết định lãi suất trong hôm nay Các...
Xu hướng giảm đang bao phủ trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nikkei giảm 1,04%, S&P/ASX 200 giảm 3,44%....
Đồng USD tăng Chứng khoản Mỹ tiếp tục giảm Dầu thô giảm hơn 18% Hôm nay, ba ngân hàng trung ương lớn của châu...
Số người nhiễm virus Corona đã tăng lên tới 208.204 ngày hôm nay. Cho đến nay, đã có 8272 người chết và...
GBPUSD đã được giao dịch trong một động thái đi xuống rất tệ gần đây. Cặp tiền đã giảm xuống dưới 1,20 USD trong phiên...
Ngày nay số ca nhiễm bệnh đã vượt quá 200.000, khi virus này tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới. Virus Corona...
Động thái giảm trong thị trường dầu mỏ cho thấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Sự sụt giảm trong nhu cầu gây ra bởi sự bùng...
Chứng khoán châu Âu quay trở lại, S&P500 tương lai đạt giới hạn xuống DE30 cố gắng giữ trên mức 8.500 điểm Đăng...
JPMorgan đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền tệ EURCHF. Ngân hàng khuyến nghị nên bán trên cặp với các...
Tâm trạng bi quan đang dần trở lại trong phiên châu Á Hành động của chính phủ đang gây sự tập trung lớn RBA...
Các chỉ số của Mỹ đã tăng mạnh ngày hôm qua sau khi chính quyền tiết lộ một số chi tiết của gói kích...
