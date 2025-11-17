Đọc thêm

Crypto news: Bitcoin cố gắng phục hồi 📌Dòng tiền của các quỹ ETF đang bị rút ra

17 tháng 11, 2025

Tiền điện tử mở đầu phiên giao dịch ngày thứ Hai với đà giảm mạnh. Trong đêm, Bitcoin có lúc rơi về gần 92.500 USD, xóa sạch mức tăng từ đầu năm; Ethereum cũng giảm xuống dưới 3.000 USD. Đợt bán tháo này sau đó được thu hẹp khi...

Cổ phiếu đáng chú ý - CVS Health Corp

14 tháng 11, 2025

CVS Health Corporation là một công ty đã gắn bó với đời sống hằng ngày của hàng triệu người dân Mỹ trong nhiều năm. Các nhà thuốc của họ có mặt ở hầu hết mọi thành phố, trong khi dịch vụ bảo hiểm y tế và chăm sóc...

Google đối mặt với một số trở ngại ở ​​Châu Âu

13 tháng 11, 2025

Alphabet Inc., thường được biết đến với tên Google, một lần nữa trở thành mục tiêu của các cơ quan quản lý châu Âu. Ủy ban châu Âu (EC) đã thông báo vào thứ Năm rằng họ đang mở một cuộc điều tra đối với Alphabet với cáo...

