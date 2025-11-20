Đọc thêm

CẬP NHẬT MỚI: Biên bản FOMC - Nhiều người phản đối việc cắt giảm vào tháng 12!

20 tháng 11, 2025

02:00 – Biên bản cuộc họp FOMC ngày 28/10 Thông tin quan trọng: “Nhiều” thành viên Ủy ban cho rằng không nên cắt giảm lãi suất vào tháng 12, trong khi chỉ “một vài” thành viên...

Xem tiếp

Constellation Energy và Three Mile Island - Quá khứ và Tương lai điện hạt nhân

19 tháng 11, 2025

Một trong những nhà vận hành nhà máy điện hạt nhân lớn tại Mỹ, Constellation Energy, vừa nhận được phê duyệt và khoản tài trợ 1 tỷ USD để tái khởi động một trong những nhà máy điện hạt nhân đã ngừng hoạt động. Ngay...

Xem tiếp

Crypto news: Bitcoin cố gắng phục hồi 📌Dòng tiền của các quỹ ETF đang bị rút ra

17 tháng 11, 2025

Tiền điện tử mở đầu phiên giao dịch ngày thứ Hai với đà giảm mạnh. Trong đêm, Bitcoin có lúc rơi về gần 92.500 USD, xóa sạch mức tăng từ đầu năm; Ethereum cũng giảm xuống dưới 3.000 USD. Đợt bán tháo này sau đó được thu hẹp khi...

Xem tiếp

