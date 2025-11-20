Bản Tin Sáng Châu Âu
Các chỉ số Hoa Kỳ đã kết thúc phiên hôm qua với mức tăng lớn trong hy vọng rằng đảng Dân chủ và Cộng...
Tin tức thị trường
02:00 – Biên bản cuộc họp FOMC ngày 28/10 Thông tin quan trọng: “Nhiều” thành viên Ủy ban cho rằng không nên cắt giảm lãi suất vào tháng 12, trong khi chỉ “một vài” thành viên...
Một trong những nhà vận hành nhà máy điện hạt nhân lớn tại Mỹ, Constellation Energy, vừa nhận được phê duyệt và khoản tài trợ 1 tỷ USD để tái khởi động một trong những nhà máy điện hạt nhân đã ngừng hoạt động. Ngay...
Tiền điện tử mở đầu phiên giao dịch ngày thứ Hai với đà giảm mạnh. Trong đêm, Bitcoin có lúc rơi về gần 92.500 USD, xóa sạch mức tăng từ đầu năm; Ethereum cũng giảm xuống dưới 3.000 USD. Đợt bán tháo này sau đó được thu hẹp khi...
Chứng khoán châu Âu đã mở phiên cao hơn vào thứ Tư. DAX của Đức (DE30) đã phá vỡ hơn mức 10000 điểm...
Số người nhiễm virus Corona đến thời điểm hiện tại được báo cáo tăng lên đến 350,512 người trong đó có hơn 15,000 người...
Công bố chỉ số flash PMIs từ Châu Âu và Hoa Kỳ Thượng viện Hoa Kỳ vẫn đang đàm phán về gói...
Chứng khoán Mỹ đã không thể hồi phục trong hôm qua mặc dù Fed đã công bố QE (nới lỏng định lượng) không...
• Phố Wall hiện đang mập mờ trước hướng đi • Đồng USD bị kéo lại • Goldman nâng xếp hạng của Boeing (BA.US) Trong...
EURUSD hiện đang giao dịch với hướng điều chỉnh tăng. Cặp tiền tệ này này chạm được đến vùng kháng cự trong hôm nay....
Các nhà đầu tư tập trung vào viện trợ tài chính trong bối cảnh bùng phát của dịch bệnh Không...
• Chứng khoán Mỹ chuyển sang màu đỏ • Cổ phiếu châu Âu đóng cửa với giá cao hơn • Đồng đô...
Thị trường chứng khoán tại Châu Á và các chỉ số tương lai từ Mỹ và Châu Âu. Kospi và S&P/ASX200...
Số người nhiễm virus Corona trên toàn cầu hiện nay đã vượt qua 252,000 người, trong đó 89,061 người tử vong, tăng lên...
Tâm trạng trên thị trường chứng khoán toàn cầu được cải thiện Doanh số bán lẻ của Canada dự kiến sẽ tăng Dữ liệu...
Các chỉ số của Phố Wall kết thúc phiên gia dịch hôm qua với mức tăng nhẹ. S&P 500 đóng cửa cao hơn 0,47%, Dow Jones...
Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất 15 điểm và khởi chạy chương QE (trình nới lỏng định lượng) mới The BOE lowers rates...
Các cổ phiếu ở châu Âu mở phiên cao hơn nhờ kế hoạch kích thích lớn từ Ngân hàng Trung ương Châu...
ECB công bố kích thích lớn DE30 phục hồi sau khi mở phiên BMW (BMW.DE) cho biết sản xuất tại Trung Quốc ở mức 60%...
Thị trường vẫn đang hoảng loạn SNB và Ngân hàng Norges sẽ đưa ra quyết định lãi suất trong hôm nay Các...
Xu hướng giảm đang bao phủ trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nikkei giảm 1,04%, S&P/ASX 200 giảm 3,44%....
Đồng USD tăng Chứng khoản Mỹ tiếp tục giảm Dầu thô giảm hơn 18% Hôm nay, ba ngân hàng trung ương lớn của châu...
