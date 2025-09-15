Trump dự kiến các thỏa thuận đầu tiên sẽ được ký kết trong vòng 3 tuần tới 📄🖋️
Vào Chủ nhật, Tổng thống Donald Trump thông báo rằng các thỏa thuận thương mại mới có thể được công bố trong vòng...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Vào Chủ nhật, Tổng thống Donald Trump thông báo rằng các thỏa thuận thương mại mới có thể được công bố trong vòng...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới khởi đầu tuần mới với sự phục hồi sau đợt giảm sâu của tuần trước,...
Đồng đô la Úc tiếp tục duy trì đà tăng 0,5% từ cuối tuần trước, giữ vững vị thế mạnh nhất trong nhóm các đồng...
Do hôm nay là ngày lễ tại phần lớn các thị trường châu Á và Anh, thị trường tài chính được...
07:30 sáng BST, Thụy Sĩ - Dữ liệu Lạm phát tháng 4: CPI: thực tế 0,0% MoM; dự báo 0,2% MoM; trước đó 0,0% MoM; CPI:...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/05, chỉ số S&P 500 tiến 1.47% lên 5,686.67 điểm, đánh dấu phiên tăng...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền EURGBP với các...
Số lượng việc làm tháng 3 của JOLTS là 7.192 triệu so với ước tính 7.480 triệu Báo cáo niềm tin người tiêu...
Theo hai nguồn tin thân cận, Trung Quốc đã miễn thuế 125% đối với khí etan nhập khẩu từ Hoa Kỳ được áp dụng vào đầu tháng...
Novo Nordisk (NOVOB.DK) đã công bố hợp tác với Hims & Hers (HIMS.US), một nền tảng y tế từ xa cũng như các dịch vụ khác...
Coca-Cola (KO.US) đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 trong hôm nay với diễn biến trái chiều, lợi nhuận vượt nhẹ...
Đồng đô la Canada (CAD) là một trong những đồng tiền G-10 có hiệu suất vượt trội trong phiên hôm nay sau cuộc bầu cử liên...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới trải qua một phiên giao dịch đầy biến động. Hôm qua, giá...
14:00, Tây Ban Nha - Dữ liệu lạm phát tháng 4: CPI cốt lõi: thực tế 2,4% YoY; trước đó...
Chúng ta sẽ theo dõi một số báo cáo quan trọng, bao gồm GDP của Tây Ban Nha. Chỉ số tâm lý người tiêu...
Mastercard đã ra mắt một khuôn khổ toàn cầu toàn diện cho các giao dịch stablecoin, cho phép người tiêu...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/04, chỉ số S&P 500 nhích 0.06% lên 5,528.75 điểm, ghi nhận phiên tăng...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDUSD. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các...
Bank of America đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD Bank of America khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry:...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ