Đọc thêm

Tin tức thị trường

Alibaba sau khi công bố thu nhập: Chiến lược khác biệt có mang lại hiệu quả?

25 tháng 11, 2025

Tương tự như Amazon, Alibaba từ lâu đã là một thế lực trong lĩnh vực thương mại điện tử. Tuy nhiên, trong những quý gần đây, cả hai công ty ngày càng được nhà đầu tư gắn với mảng AI và Điện toán đám mây, dù...

Xem tiếp

Crypto news: Bitcoin phục hồi sau đợt bán tháo 📈Khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tăng lên

24 tháng 11, 2025

Thị trường tiền mã hóa đang cố gắng mở đầu tuần mới với mức tăng nhẹ sau giai đoạn giảm mạnh thời điểm mà BTC đã rơi hơn 30% so với mức đỉnh gần đây. Các quỹ ETF crypto tại Mỹ tiếp tục là chỉ báo quan trọng đối với thị trường. Trong bốn tuần qua,...

Xem tiếp

CẬP NHẬT MỚI: Biên bản FOMC - Nhiều người phản đối việc cắt giảm vào tháng 12!

20 tháng 11, 2025

02:00 – Biên bản cuộc họp FOMC ngày 28/10 Thông tin quan trọng: “Nhiều” thành viên Ủy ban cho rằng không nên cắt giảm lãi suất vào tháng 12, trong khi chỉ “một vài” thành viên...

Xem tiếp

23 tháng 3, 2020
22 tháng 3, 2020
20 tháng 3, 2020
19 tháng 3, 2020
18 tháng 3, 2020
17 tháng 3, 2020

Biến động nhiều

Khám phá thị trường nào dễ sinh lời và dễ gây lỗ

Tham gia cùng hơn 2,000,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn