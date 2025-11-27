Đọc thêm

Tin tức thị trường

Báo cáo tài chính quý của CD Projekt - "Vượt trội" trên mọi phương diện📱

27 tháng 11, 2025

Trong quý III năm 2025, CD Projekt (CDR.PL) đã công bố kết quả cho thấy rõ ràng luận điểm về “cuộc đời thứ hai” của Cyberpunk. Công ty không chỉ vượt kỳ vọng thị trường ở toàn bộ các chỉ tiêu quan trọng (doanh thu, EBIT, lợi...

Xem tiếp

Giá BẠC tăng gần 2,5%📈

26 tháng 11, 2025

Thị trường bạc đang đứng trước nguy cơ đối mặt với một vấn đề mang tính cấu trúc tạm thời, khi dự trữ kim loại của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ. Trong khi đó, lượng bạc Trung Quốc xuất khẩu sang London đạt mức kỷ lục 660 tấn trong tháng 10,...

Xem tiếp

Sự xoay trục của Đức sẽ kết thúc như thế nào?

26 tháng 11, 2025

Nền kinh tế Đức đang mắc kẹt trong một giai đoạn suy giảm kéo dài, bắt nguồn từ hàng loạt vấn đề mang tính cấu trúc. Chi phí năng lượng cao, chi tiêu công ngày càng tăng và tăng trưởng kinh tế yếu khiến chính phủ thiếu...

Xem tiếp

26 tháng 3, 2020
25 tháng 3, 2020
24 tháng 3, 2020
23 tháng 3, 2020
22 tháng 3, 2020
20 tháng 3, 2020
19 tháng 3, 2020

Biến động nhiều

Khám phá thị trường nào dễ sinh lời và dễ gây lỗ

Tham gia cùng hơn 2,000,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn