Lịch Kinh Tế: Các Nhà Đầu Tư Đang Trông Chờ Sự Ảnh Hưởng Của Dịch Bệnh Đối Với Chỉ Số PMIs
Công bố chỉ số flash PMIs từ Châu Âu và Hoa Kỳ Thượng viện Hoa Kỳ vẫn đang đàm phán về gói...
Thị trường Anh đã chờ đợi điều này từ lâu: hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves đã trình bày ngân sách cho năm tới. Bản ngân sách - được xem như chất xúc tác tiềm năng cho thị trường vào...
Trong quý III năm 2025, CD Projekt (CDR.PL) đã công bố kết quả cho thấy rõ ràng luận điểm về “cuộc đời thứ hai” của Cyberpunk. Công ty không chỉ vượt kỳ vọng thị trường ở toàn bộ các chỉ tiêu quan trọng (doanh thu, EBIT, lợi...
Thị trường bạc đang đứng trước nguy cơ đối mặt với một vấn đề mang tính cấu trúc tạm thời, khi dự trữ kim loại của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ. Trong khi đó, lượng bạc Trung Quốc xuất khẩu sang London đạt mức kỷ lục 660 tấn trong tháng 10,...
Chứng khoán Mỹ đã không thể hồi phục trong hôm qua mặc dù Fed đã công bố QE (nới lỏng định lượng) không...
• Phố Wall hiện đang mập mờ trước hướng đi • Đồng USD bị kéo lại • Goldman nâng xếp hạng của Boeing (BA.US) Trong...
EURUSD hiện đang giao dịch với hướng điều chỉnh tăng. Cặp tiền tệ này này chạm được đến vùng kháng cự trong hôm nay....
Các nhà đầu tư tập trung vào viện trợ tài chính trong bối cảnh bùng phát của dịch bệnh Không...
• Chứng khoán Mỹ chuyển sang màu đỏ • Cổ phiếu châu Âu đóng cửa với giá cao hơn • Đồng đô...
Thị trường chứng khoán tại Châu Á và các chỉ số tương lai từ Mỹ và Châu Âu. Kospi và S&P/ASX200...
Số người nhiễm virus Corona trên toàn cầu hiện nay đã vượt qua 252,000 người, trong đó 89,061 người tử vong, tăng lên...
Tâm trạng trên thị trường chứng khoán toàn cầu được cải thiện Doanh số bán lẻ của Canada dự kiến sẽ tăng Dữ liệu...
Các chỉ số của Phố Wall kết thúc phiên gia dịch hôm qua với mức tăng nhẹ. S&P 500 đóng cửa cao hơn 0,47%, Dow Jones...
Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất 15 điểm và khởi chạy chương QE (trình nới lỏng định lượng) mới The BOE lowers rates...
Các cổ phiếu ở châu Âu mở phiên cao hơn nhờ kế hoạch kích thích lớn từ Ngân hàng Trung ương Châu...
ECB công bố kích thích lớn DE30 phục hồi sau khi mở phiên BMW (BMW.DE) cho biết sản xuất tại Trung Quốc ở mức 60%...
Thị trường vẫn đang hoảng loạn SNB và Ngân hàng Norges sẽ đưa ra quyết định lãi suất trong hôm nay Các...
Xu hướng giảm đang bao phủ trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nikkei giảm 1,04%, S&P/ASX 200 giảm 3,44%....
Đồng USD tăng Chứng khoản Mỹ tiếp tục giảm Dầu thô giảm hơn 18% Hôm nay, ba ngân hàng trung ương lớn của châu...
Số người nhiễm virus Corona đã tăng lên tới 208.204 ngày hôm nay. Cho đến nay, đã có 8272 người chết và...
GBPUSD đã được giao dịch trong một động thái đi xuống rất tệ gần đây. Cặp tiền đã giảm xuống dưới 1,20 USD trong phiên...
Ngày nay số ca nhiễm bệnh đã vượt quá 200.000, khi virus này tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới. Virus Corona...
