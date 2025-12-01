Lịch Kinh Tế: Doanh Số Bán Lẻ Của Canada Và Công Bố Số Lượng Giàn Khoan Dầu Của Hoa Kỳ
Tâm trạng trên thị trường chứng khoán toàn cầu được cải thiện Doanh số bán lẻ của Canada dự kiến sẽ tăng Dữ liệu...
Tin tức thị trường
Chúng ta đang trải qua tháng giao dịch cuối cùng trên thị trường tài chính quốc tế năm 2025. Tuần này, nhà đầu tư sẽ tập trung chủ yếu vào loạt dữ liệu quan trọng mới nhất từ Mỹ trước cuộc họp của Fed và phát biểu của Thống đốc...
Thị trường Anh đã chờ đợi điều này từ lâu: hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves đã trình bày ngân sách cho năm tới. Bản ngân sách - được xem như chất xúc tác tiềm năng cho thị trường vào...
Trong quý III năm 2025, CD Projekt (CDR.PL) đã công bố kết quả cho thấy rõ ràng luận điểm về “cuộc đời thứ hai” của Cyberpunk. Công ty không chỉ vượt kỳ vọng thị trường ở toàn bộ các chỉ tiêu quan trọng (doanh thu, EBIT, lợi...
Các chỉ số của Phố Wall kết thúc phiên gia dịch hôm qua với mức tăng nhẹ. S&P 500 đóng cửa cao hơn 0,47%, Dow Jones...
Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất 15 điểm và khởi chạy chương QE (trình nới lỏng định lượng) mới The BOE lowers rates...
Các cổ phiếu ở châu Âu mở phiên cao hơn nhờ kế hoạch kích thích lớn từ Ngân hàng Trung ương Châu...
ECB công bố kích thích lớn DE30 phục hồi sau khi mở phiên BMW (BMW.DE) cho biết sản xuất tại Trung Quốc ở mức 60%...
Thị trường vẫn đang hoảng loạn SNB và Ngân hàng Norges sẽ đưa ra quyết định lãi suất trong hôm nay Các...
Xu hướng giảm đang bao phủ trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nikkei giảm 1,04%, S&P/ASX 200 giảm 3,44%....
Đồng USD tăng Chứng khoản Mỹ tiếp tục giảm Dầu thô giảm hơn 18% Hôm nay, ba ngân hàng trung ương lớn của châu...
Số người nhiễm virus Corona đã tăng lên tới 208.204 ngày hôm nay. Cho đến nay, đã có 8272 người chết và...
GBPUSD đã được giao dịch trong một động thái đi xuống rất tệ gần đây. Cặp tiền đã giảm xuống dưới 1,20 USD trong phiên...
Ngày nay số ca nhiễm bệnh đã vượt quá 200.000, khi virus này tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới. Virus Corona...
Động thái giảm trong thị trường dầu mỏ cho thấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Sự sụt giảm trong nhu cầu gây ra bởi sự bùng...
Chứng khoán châu Âu quay trở lại, S&P500 tương lai đạt giới hạn xuống DE30 cố gắng giữ trên mức 8.500 điểm Đăng...
JPMorgan đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền tệ EURCHF. Ngân hàng khuyến nghị nên bán trên cặp với các...
Tâm trạng bi quan đang dần trở lại trong phiên châu Á Hành động của chính phủ đang gây sự tập trung lớn RBA...
Các chỉ số của Mỹ đã tăng mạnh ngày hôm qua sau khi chính quyền tiết lộ một số chi tiết của gói kích...
• Cổ phiếu đang phục hồi sau phiên biến động • Fed giới thiệu lại CPFF • Vàng giao dịch cao hơn sau năm ngày giảm Phiên...
Coronavirus tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới. Số ca mắc bệnh trên toàn cầu tăng lên 189.233 trong đó 80.874...
