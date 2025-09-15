CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền EURUSD tăng vọt sau khi dữ liệu sản xuất của Dallas thấp hơn dự kiến
Chỉ số sản xuất tháng 4 của FED Dallas: Thực tế -35,8. Trước đó -16,3 Chỉ số kinh tế giảm 20 điểm xuống -35,8, đạt mức thấp nhất kể từ...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Thị trường chứng khoán Mỹ mở phiên đầu tuần với mức tăng nhẹ sau khi các quan chức Nhà Trắng thông báo rằng nhiều...
Cổ phiếu của Domino's Pizza Inc. (DPZ) đã giảm 2,2% ngoài phiên hôm thứ Hai sau khi kết quả kinh doanh quý đầu tiên...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới mở đầu tuần mới với xu hướng giảm mạnh, sau khi đã lập đỉnh lịch...
Tình hình chung của thị trường: Thị trường bắt đầu giao dịch trở lại sau cuối tuần. Các hợp đồng tương lai của các chỉ số...
Tâm lý tích cực tiếp tục bao phủ thị trường tiền điện tử sau phiên giao dịch cuối tuần. Bitcoin tăng 1,10% hôm nay lên...
Chúng ta khởi động tuần mới trong tâm thế khá bình tĩnh. Hôm nay chưa có báo cáo kinh tế vĩ mô...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/04, chỉ số S&P 500 tiến 2.03% lên 5,484.77 điểm, chỉ số Nasdaq Composite cộng 2.74%...
Danske Research đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDJPY. Khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Giá vàng (GOLD) đã giảm mạnh kể từ khi kiểm tra vùng 3500 USD. Phiên giao dịch hôm nay chứng kiến một đợt giảm...
Cuộc chiến thương mại đã có sự hạ nhiệt, trở thành yếu tố chính tác động đến sự biến động của thị trường trong tuần...
Các nhà đầu tư của Tesla (TSLA.US) đã lạc quan hơn nhiều trước tin tức về việc Tổng thống Trump có động thái nới lỏng...
Cổ phiếu của Intel (INTC.US) đã giảm 6,5% do dự báo cho quý 2 năm 2025 yếu hơn dự kiến, mặc dù đã vượt qua ước tính...
Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan tháng 4 (chính thức): 52,2 (Dự báo 50,5, trước đó 50,8) Điều...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ hôm nay đang có sự biến động trái chiều. US100 đang gặp khó khăn trong việc phục hồi,...
Giá cà phê đã tăng vọt lên mức cao nhất trong một tháng, được thúc đẩy bởi những lo ngại ngày càng...
Bayer AG đang tìm cách để Tòa án Tối cao Mỹ xem xét lại vụ kiện liên quan đến thuốc diệt cỏ Roundup. Merck...
