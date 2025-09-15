Lịch kinh tế: Điểm nhấn hôm nay - Tâm lý người tiêu dùng của đại học Michigan
Hôm nay, thị trường sẽ chú ý đến Dữ liệu bán lẻ từ Anh và Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Michigan...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Giá đồng Yên Nhật suy yếu so với đồng đô la Mỹ trong phiên ngày thứ Sáu, với cặp tiền USDJPY tăng 0,7% khi dữ liệu...
13:00 - Doanh số bán lẻ của Anh trong tháng 3 Doanh số bán lẻ tại Anh (MoM) (Tháng 3): Thực tế 0,4% so với...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/04, chỉ số S&P 500 tiến 2.03% lên 5,484.77 điểm, chỉ số Nasdaq Composite cộng 2.74% lên...
Alphabet (GOOGL.US) công bố kết quả quý I/2025 vượt xa kỳ vọng, đánh bại dự báo của thị trường. Công ty ghi nhận động...
Alphabet (GOOGL.US) sẽ công bố báo cáo thu nhập quý 1/2025 vào hôm nay sau khi thị trường đóng cửa. Đây...
Giá token TRUMP tăng mạnh sau thông báo của Donald Trump rằng 220 người nắm giữ token TRUMP hàng đầu sẽ được mời đến một bữa...
Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG.US) đi ngang trong phiên ngày thứ Năm sau khi chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh bình dân...
Hôm nay, các thành viên Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller và Kevin Hammack đã chia sẻ quan điểm của...
PepsiCo công bố kết quả quý I thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích. Cổ phiếu P&G giảm trong phiên thứ...
Hoa Kỳ - Đơn đặt hàng hóa lâu bền tháng 3: Đơn hàng: Thực tế 9,2% m/m; dự báo 2,1% m/m; trước đó...
PepsiCo (PEP.US) đã báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên không đạt kỳ vọng của các nhà phân...
Cổ phiếu Procter & Gamble (PG.US) chịu áp lực sau báo cáo kết quả lợi nhuận quý III, khi gã khổng lồ hàng...
Cổ phiếu của Procter & Gamble Co. (PG.US) đã giảm 2% vào thứ Năm sau khi gã khổng lồ hàng tiêu dùng này...
Cổ phiếu của ServiceNow (NOW.US) đã tăng 10% ngoài phiên hôm nay, sau báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025 mạnh...
Đồng đô la Mỹ lại chịu áp lực giảm giá sau hàng loạt tuyên bố mập mờ từ Nhà Trắng về các cuộc đàm...
Cổ phiếu của Kering (KER.FR), công ty sở hữu các thương hiệu như Gucci và Yves Saint Laurent, đã giảm 5% hôm nay sau khi...
Dữ liệu và thông tin nóng: Tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã làm giảm bớt sức hấp dẫn của...
Những thay đổi trong quan điểm của Nhà Trắng về chính sách thuế quan tiếp tục là yếu tố chính chi phối tâm lý...
