Tin đầu ngày (24.04.2025): Phố Wall bật tăng nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Trung
Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/04, chỉ số Dow Jones tăng 419.59 điểm (tương đương 1.07%) lên 39,606.57...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/04, chỉ số Dow Jones tăng 419.59 điểm (tương đương 1.07%) lên 39,606.57...
Hôm nay, sau khi thị trường Phố Wall đóng cửa, công ty công nghệ của Mỹ IBM dự kiến sẽ công bố kết quả tài chính...
Bessent từ chối bình luận về bài báo của WSJ về việc giảm thuế quan đối với Trung Quốc, nhưng ông nói thêm rằng...
Lượng dầu dự trữ tăng 0,244 triệu thùng so với kỳ vọng tăng 1,55 triệu thùng, trong khi mức tăng trước đó là 0,515 triệu thùng. Nguồn:...
Theo nguồn tin của Reuters, một số thành viên OPEC+ muốn nhóm này chấp thuận tăng sản lượng dầu thêm một lần nữa vào...
Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 4: PMI sản xuất: 50,7 (ước tính 49,0; trước đó 50,2) PMI dịch vụ: 51,4 (ước tính...
Wall Street Journal xác nhận các thông báo trước đó của Trump và Bessent về việc giảm leo thang xung đột thương...
Thị trường Mỹ khởi động phiên giao dịch ngày thứ Tư với tâm lý vô cùng tích cực. Sau 5 phút khi Phố...
Cổ phiếu của công ty thuốc lá lớn nhất thế giới Philip Morris (PM.US) đã tăng gần 4,5% ngoài phiên hôm nay sau khi...
Cổ phiếu của Boeing Co. (BA.US) đã tăng tới 4,2% ngoài phiên vào thứ Tư sau khi gã khổng lồ hàng không vũ...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD Morgan Stanley khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry:...
Trong hai phiên giao dịch vừa qua, Bitcoin đã tăng hơn 11%, từ khoảng 84,000 USD lên trên 94,000 USD. Sự phục hồi mạnh mẽ này...
Thị trường chứng khoán châu Âu đang tăng theo các chỉ số của Phố Wall. DE40 tăng gần 2%, và DAX giao dịch tăng hơn...
Hôm nay, các báo cáo quan trọng nhất được lên lịch trong lịch sẽ là báo cáo PMI sơ bộ cho tháng...
15:30, Vương quốc Anh - Dữ liệu PMI tháng 4: Chỉ số PMI tổng hợp toàn cầu của S&P (sơ bộ): thực tế 48,2...
15:00, Khu vực đồng Euro - Dữ liệu PMI tháng 4: Chỉ số PMI sản xuất khu vực đồng Euro của HCOB: thực tế 48,7; dự báo...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng giao ngay tại châu Á sáng nay chứng kiến sự điều chỉnh giảm...
14:30, Đức - Dữ liệu PMI tháng 4: Dịch vụ của HCOB: thực tế 48,8; dự báo 50,3; trước đó 50,9; Sản...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ