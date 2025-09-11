CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát PCE phù hợp với kỳ vọng
Lạm phát PCE cốt lõi theo năm: 2,9% so với cùng kỳ năm trước (Dự báo: 2,9% so với cùng kỳ năm trước; Trước đó:...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Chỉ số giá PCE của Mỹ so với cùng kỳ năm trước (tháng 7): 2,6% (Dự báo 2,6%, trước đó 2,6%); PCE so với tháng...
19:00, Đức - Dữ liệu lạm phát tháng 8: CPI của Đức: thực tế 2,2% so với cùng kỳ năm trước;...
Cổ phiếu châu Âu suy yếu do dữ liệu kinh tế kém tích cực của Đức và sự bán tháo cổ phiếu ngân hàng...
EURUSD mở cửa phiên hôm nay với xu hướng giảm, sau khi công bố dữ liệu bán lẻ và lạm phát sản xuất yếu kém...
Dữ liệu quan trọng nhất được công bố trong phiên hôm nay chắc chắn sẽ là báo cáo lạm phát PCE của Mỹ. Đây...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/08, chỉ số S&P 500 tiến 0.32%, sau khi chạm mức cao mọi thời đại mới trong phiên trên...
Nhìn vào biểu đồ chỉ số US30, chỉ số đã duy trì xu hướng tăng trong một khoảng thời gian dài. Ở khung D1, chỉ số...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1: Nguồn: xStation Sau khi xuyên phá qua vùng 3.400, Vàng vẫn đang...
Tổng thống Donald Trump thông báo rằng ông đã sử dụng quyền sa thải thành viên Hội đồng Thống đốc Fed, Lisa Cook,...
Thay đổi khí đốt tự nhiên của EIA BCF: Thực tế 18B (Dự báo 27B, Trước đó 13B)
Bạc đang kiểm tra mức giá quanh ngưỡng 39 USD/ounce trong hôm nay, đạt mức cao nhất kể từ ngày 25/7. Giá kim loại quý...
Phố Wall mở cửa đầy hứng khởi, với các chỉ số chính tăng nhờ GDP cao hơn kỳ vọng, dữ liệu lạm phát hàng quý yếu hơn...
Theo báo cáo của Fox News, Nvidia hiện đang đàm phán với Mỹ về việc bán chip AI Blackwell cho Trung Quốc. Nguồn...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu GDP : GDP (Quý 2): thực tế 3,3% theo quý; dự báo 3,0% theo quý; trước đó...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm : Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: thực tế 229 nghìn; dự báo 231 nghìn;...
Ethereum tăng hơn 1% trong hôm nay, vượt ngưỡng 4.600 USD, củng cố quan điểm rằng bất chấp sự suy yếu tạm thời của Bitcoin, khẩu vị rủi ro trên...
Theo biên bản mới nhất từ cuộc họp tháng 7 của ECB, lãi suất trong khu vực đồng euro hiện vẫn đang ở mức trung lập. Mặc dù...
