CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu PMI sơ bộ từ Đức yếu hơn dự kiến 📉
Chỉ số PMI tổng hợp của Đức (tháng 4): 49,7 (Dự báo 50,5, trước đó 51,3) PMI sản xuất (sơ bộ): 48 (Dự báo 47,6, trước...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Chỉ số PMI tổng hợp của Đức (tháng 4): 49,7 (Dự báo 50,5, trước đó 51,3) PMI sản xuất (sơ bộ): 48 (Dự báo 47,6, trước...
Doanh thu: 19.3 tỷ USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước (chủ yếu do sản lượng Model Y thấp hơn và các chương trình ưu...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/04, chỉ số Dow Jones tăng 1,016.57 điểm (tương đương 2.66%) lên 39,186.98 điểm. Chỉ số...
Hợp đồng tương lai chỉ số phố Wall đang ghi nhận sự phục hồi trong phiên hôm nay sau đợt giảm ngày hôm qua, với US100 dẫn đầu...
Theo Financial Times, Vladimir Putin đã đề nghị ngừng cuộc tấn cộng Ukraine dọc theo chiến tuyến hiện tại như một phần trong nỗ lực đạt được thỏa...
Các hợp đồng dầu Brent và WTI đã tăng mạnh khoảng 2% sau thông báo trên mạng xã hội của Donald Trump rằng...
Tỷ giá EURUSD đã trở lại trên mức 1,148 sau những bình luận của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu...
Chỉ số tổng hợp của Richmond Fed: Thực tế -13 (Dự báo -7, Trước đó -4) Chỉ số US100 phục hồi hơn 2% vào hôm nay, bất chấp...
Thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi sau một phiên giao dịch yếu kém vào thứ Hai. Các chỉ số US100 và US500 đều...
Boeing đã đạt thỏa thuận bán một phần quan trọng của mảng Giải pháp Hàng không Kỹ thuật số cho Thoma Bravo với giá...
Chỉ số giá nguyên vật liệu thô (RMPI) của Canada (theo tháng): -1% MoM, dự kiến 0,1% MoM, trước đó 0,3% MoM (theo năm:...
Cặp tiền USD/SEK tiếp tục đà giảm sau khi dữ liệu thất nghiệp tháng 3 của Thụy Điển (đã điều chỉnh theo mùa) công bố...
Tập đoàn công nghiệp 3M đã khởi đầu mùa báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025 một cách mạnh mẽ, với kết...
Hợp đồng tương lai chỉ số CBOE VIX (VIX) hôm nay giảm gần 3%, trong khi đó chỉ số US500 và US100 đang tăng khoảng 0.8% đến 1% trước...
Những tín hiệu gần đây từ thị trường đang vẽ nên một bức tranh đa chiều về Tesla, không còn hoàn toàn là...
Tình hình chung trên thị trường: Thị trường quay trở lại giao dịch bình thường sau kỳ nghỉ lễ Phục Sinh. Hợp đồng tương lai...
HSBC đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURCHF. HSBC khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (tại giá...
Giá vàng (GOLD) hôm nay tiếp tục tăng thêm 1,6% trong bối cảnh làn sóng bất ổn trên thị trường xoay quanh...
Chỉ số chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên chiều nay yếu kém Gía Vàng tiếp tục lập đỉnh mới,...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ