Vàng vượt mức 3.450 USD/oz
Biểu đô giá Vàng, khung thời gian M5: Nguồn: xStation
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Hôm nay, cổ phiếu Meta tiếp tục lao dốc trong bối cảnh thị trường chứng khoán "đỏ lửa". Có báo cáo cho rằng...
Cổ phiếu Nvidia đang giảm 5% trong phiên hôm nay, một đòn giáng mạnh trong bối cảnh áp lực của Trump lên Fed đang...
Hợp đồng tương lai ca cao (COCOA) đang tăng gần 4% trên sàn giao dịch ICE hôm nay. Động lực tăng trưởng này được thúc...
Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq của Mỹ (US100) hôm nay giảm gần 1.3%, mặc dù dự báo tích cực từ Netflix - với cổ phiếu tăng...
Hôm nay, chỉ số USDIDX đã giảm xuống dưới mức 98 - chạm mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Do đó, cặp tiền EUR/USD đang leo...
Tâm lý trên Phố Wall đang khá tiêu cực trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai, với hợp đồng tương lai US500...
Sáng thứ 2, tâm lý Phố Wall khởi động vô cùng ảm đạm khi chỉ số US500 giảm gần 1.3%. Nguyên nhân chính...
Giá vàng (GOLD) hôm nay đã tăng hơn 2%, được thúc đẩy bởi sự bất ổn của thị trường và sự suy yếu của đồng USD....
Dữ liệu và thông tin nóng: Mở phiên sáng nay (21/4), giá Vàng thế giới đã có bước nhảy...
Hợp đồng tương lai mở phiên giao dịch thứ Hai với xu hướng giảm và tiếp tục đi xuống. Chỉ số US500 giảm hơn 1%, trong khi US100 giảm...
Eli Lilly đã công bố kết quả đột phá từ viên thuốc giảm cân thử nghiệm orforglipron, cho thấy hiệu quả tương đương với...
Ông John Williams của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho biết không cần thay đổi lãi suất trong thời gian tới, vì chính...
Bitcoin hiện đang điều chỉnh trong một phạm vi hẹp từ 82.000 USD đến 86.000 USD, trong khi tâm lý thị trường tiền điện tử nhìn chung...
Cặp EUR/USD đang điều chỉnh sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2022 nhưng vẫn giao dịch gần đỉnh trong 39 tháng. Đồng euro...
Giá cacao đã duy trì quanh mức 8.000 USD mỗi tấn trong một thời gian dài. Mùa thu hoạch giữa vụ đã bắt đầu gần...
Các chủ đề địa chính trị sẽ tiếp tục chiếm vai trò trung tâm đối với các nhà đầu tư. Thị trường đang chờ kết quả...
Đồng đô la New Zealand giảm so với đô la Mỹ vào hôm nay, ổn định ở mức 0,591 USD khi dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến không...
