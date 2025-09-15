Lịch kinh tế: Lễ Thứ Sáu Tuần Thánh - Thị trường nghỉ lễ, phản ứng với dữ liệu kinh tế có thể bị trì hoãn sang tuần sau
Với phần lớn thị trường toàn cầu tạm ngưng vì kỳ nghỉ lễ, các phản ứng với dữ liệu kinh tế dự kiến sẽ bị trì hoãn đến...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Với phần lớn thị trường toàn cầu tạm ngưng vì kỳ nghỉ lễ, các phản ứng với dữ liệu kinh tế dự kiến sẽ bị trì hoãn đến...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/04, chỉ số S&P 500 tiến 0.13% lên 5,282.70 điểm, sau khi liên tục trồi sụt trước...
Netflix (NFLX.US) đã công bố kết quả quý I vượt kỳ vọng về cả doanh thu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Kết quả này...
Tồn kho khí đốt tự nhiên theo báo cáo của EIA:16 tỷ feet khối (Dự báo 24 tỷ feet khối, trước đó 57 tỷ feet khối) Lượng...
Cổ phiếu Netflix (NFLX.US) tăng nhẹ hơn 0,5% trong hôm nay, trước khi công ty công bố kết quả lợi nhuận quý I năm 2025. Wall Street...
19:30, Hoa Kỳ - Báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia tháng 4: Chỉ số sản xuất: thực tế...
Lãi suất tái cấp vốn chính của ECB:Thực tế: 2,40%. Dự báo: 2,65%. Trước đó: 2,90% Lãi suất tiền gửi ECB: Thực...
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã giảm lãi suất 25 điểm cơ bản lần thứ sáu liên tiếp, đưa lãi...
Cổ phiếu ASML (ASML.NL) gặp áp lực lớn sau khi công ty công bố kết quả lợi nhuận quý I tiêu cực. Nhà cung cấp thiết...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới có phiên giao dịch bùng nổ ngày 16/4, vượt...
EURUSD đã làm dịu đà tăng sau đợt phục hồi gần đây, khi các thị trường chờ đợi quyết định lãi suất hôm nay...
Mong đợi gì từ quyết định của ECB hôm nay? ECB dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản lần thứ 6 liên tiếp, do rủi...
Thị trường tương lai của chỉ số Dow Jones (US30) giảm gần 1,3% sau khi UnitedHealth Group (UNH.US), công ty bảo hiểm y tế lớn nhất tại Mỹ, ghi nhận...
Hiện tại, sự bất ổn là điều duy nhất mà các nhà đầu tư trên thế giới có thể chắc chắn. Donald Trump đã...
Sau khi giá năng lượng tại Đức bất ngờ giảm mạnh, mọi sự chú ý sẽ dồn vào Ngân hàng Trung ương châu Âu...
Bức tranh thị trường toàn cảnh: Tâm lý trên thị trường châu Âu hiện đang vô cùng hỗn loạn, hầu hết...
13:00, Đức - Dữ liệu lạm phát tháng 3: PPI hàng năm của Đức: thực tế -0,2% YoY; dự báo 0,4% YoY;...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/04, chỉ số Dow Jones rớt 699.57 điểm (tương đương 1.73%) xuống 39,669.39 điểm....
Chỉ số USDIDX đang phục hồi nhẹ sau khi chạm mức hỗ trợ quan trọng. Nguyên nhân chính là do những phát biểu của Chủ tịch...
Chỉ số đô la Mỹ đang phục hồi nhẹ từ mức hỗ trợ quan trọng sau bài biểu của Chủ tịch Cleveland Fed, Beth Hammack, người đã ủng hộ việc...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ