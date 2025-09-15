Đọc thêm

Tin tức thị trường

Tin tức Crypto: Bitcoin duy trì đà tăng trong bối cảnh dòng vốn ETF tăng 📈

15 tháng 9, 2025

Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...

Xem tiếp

Micron tăng 10% nhờ triển vọng lạc quan 🚀

11 tháng 9, 2025

Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...

Xem tiếp

Báo cáo CPI tháng 8 cho thấy điều gì về nền kinh tế Hoa Kỳ? ⚔️

11 tháng 9, 2025

Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...

Xem tiếp

