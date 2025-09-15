Đàm phán "bế tắc" EU dự đoán Mỹ vẫn sẽ giữ nguyên mức thuế, chỉ số US500 mất điểm.
Theo báo cáo từ Bloomberg, Liên minh châu Âu (EU) dự kiến các mức thuế của Mỹ vẫn sẽ được giữ nguyên, lý...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ mở cửa với sự lạc quan. Mặc dù mức tăng không quá lớn, nhưng rỏ ràng tâm lý...
Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa với sự phục hồi nhẹ. Mặc dù mức tăng không đáng kể, nhưng sự ổn định dần rõ ràng...
Mặc dù công bố lợi nhuận quý đầu tiên vượt kỳ vọng, nhưng Johnson & Johnson (JNJ.US) vẫn không thể cải thiện được tâm...
Vào thứ Tư, ngày 16 tháng 4 năm 2025, ASML Holding sẽ công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên, thu hút sự...
CPI của Canada theo năm: 2,3% (Dự báo 2,7%, trước đó 2,6%) CPI của Canada theo tháng: đạt 0,3% so với dự kiến 0,7...
Cổ phiếu của Boeing (BA.US) đang giảm gần 3% ngoài phiên sau các báo cáo cho thấy Trung Quốc đã chỉ thị các...
Tổng quan thị trường: Thị trường châu Âu vẫn duy trì tâm lý tích cực. Hầu hết các ngành đều tăng...
16:00, Đức - Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW tháng 4: thực tế -14; dự báo 10; trước đó 51,6; 16:00, Đức...
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) hôm nay đã công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng...
Thị trường chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên hôm nay với diễn biến trái chiều Lịch kinh tế...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới trải qua phiên giao dịch thứ Hai (14/4) đầy biến động. Sau khi...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/04, chỉ số Dow Jones tăng 312.08 điểm (tương đương 0.78%) lên...
Nvidia vừa công bố kế hoạch đầy tham vọng xây dựng các siêu máy tính trí tuệ nhân tạo (AI) ngay tại...
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu cho cả năm 2025 và 2026 trong...
Hôm thứ Hai, Intel thông báo sẽ bán 51% cổ phần trong mảng kinh doanh Altera của mình cho công ty cổ phần tư nhân...
Cổ phiếu Apple tăng mạnh sau khi nhận được sự miễn thuế tạm thời từ chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Cổ phiếu Pfizer...
Diễn biến chung của thị trường: Diễn biến hôm nay trên thị trường chứng khoán châu Âu đang rất tích cực. Hợp đồng...
