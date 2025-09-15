Cổ phiếu Goldman Sachs nhích 2,5% sau kết quả kinh doanh quý 1 2025 🏛️
Cổ phiếu của Goldman Sachs (GS.US) đang tăng gần 2,5% sau khi tổ chức tài chính này công bố kết quả kinh doanh quý đầu...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Nomura đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPJPY. Nomura khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền: Entry (tại giá thị trường):...
Việc cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng đã buộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) phải...
Lịch kinh tế hôm nay sẽ khá là nhẹ nhàng, nhất là với một ngày đầu tuần. Tuy nhiên, thị trường có...
13:30, Thụy Sĩ - Dữ liệu lạm phát tháng 3: PPI (so với cùng kỳ): thực tế -0,1% YoY; trước đó -0,1% YoY; PPI...
Nomura đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. Nomura khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
Khép phiên ngày 11/04, chỉ số S&P 500 bứt phá 1.81% lên mức 5.363,36 điểm, trong khi Dow Jones tăng 619,05 điểm...
Giá hợp đồng tương lai lúa mì trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (WHEAT) hôm nay tăng mạnh gần 3%,...
John Williams của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã lên tiếng bác bỏ những lo ngại về nguy cơ đình lạm, đồng thời khẳng định...
Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan Sơ bộ: Thực tế 50,8 (Dự báo 53,8, Trước đó 57,0) Điều kiện hiện...
PPI của Hoa Kỳ theo năm (tháng 3): 2,7% (Dự báo 3,3%, trước đó 3,2%) PPI của Hoa Kỳ theo tháng: -0,4% (Dự báo...
BlackRock (BLK.US) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025, ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ nhưng vẫn thấp hơn so với kỳ vọng ban đầu....
Hôm nay, hợp đồng tương lai chỉ số đo lường biến động VIX tăng gần 3%. Tuy nhiên, nếu so với mức đỉnh trên 40 của phiên trước,...
Tình hình chung của thị trường: Tâm lý giao dịch trong phiên cuối tuần tại châu Âu có sự phân...
Bộ trưởng Tài chính Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuyên bố, bắt đầu từ ngày 12 tháng 4, mức thuế mới...
Giá vàng đã tăng vọt lên mức đỉnh kỷ lục mới vào thứ Sáu, với giá vàng giao ngay tăng hơn 1% lên...
Dự báo GDP của Anh theo năm: 1,4% (Dự báo 0,9%, trước đó 1,0%) Ước tính GDP của Vương quốc Anh MoM: 0,5% (Dự báo...
Lịch kinh tế hôm nay đáng chú ý với 3 dữ liệu quan trọng: GDP của Anh, Lạm phát của khu vực châu Âu, Chỉ...
