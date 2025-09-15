Tin đầu ngày (11.04.2025): Xanh chưa được lâu, phố Wall quay trở lại đà bán tháo
Khép phiên ngày 10/04, chỉ số S&P 500 giảm mạnh 3.46% và đóng cửa ở mức 5,268.05 điểm, trong khi Nasdaq Composite...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Hôm thứ Năm, các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đã thông qua bản dự thảo ngân sách của Tổng thống Trump...
Biểu đồ giá Vàng, khung M5: Nguồn: xStation
Hôm nay, các quan chức Nhà Trắng đã nói với kênh CNBC rằng: tổng giá trị thuế quan áp dụng đối với...
Cổ phiếu U.S. Steel lao dốc 7,9% sau khi Tổng thống Trump tái khẳng định lập trường phản đối việc Nippon Steel của Nhật Bản thâu tóm...
Tồn kho khí đốt tự nhiên theo báo cáo EIA (tỷ feet khối): Thực tế 57 (Dự báo 55, Trước đó 29) NATGAS đã...
Cổ phiếu của Capri Holdings (CPRI.US) đã tăng gần 5,5% ngoài phiên sau khi Prada đồng ý mua lại Versace với giá trị là...
CME Group (CME.US) và CBOE Global Markets (CBOE.US) là những "gã khổng lồ" trong lĩnh vực cung cấp các công...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm tháng 4: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: thực tế 223 nghìn so với dự báo...
Lạm phát CPI tháng 3 của Hoa Kỳ: Thực tế 2,4% YoY. Dự kiến 2,5%. Trước đó 2,8% CPI của Hoa Kỳ theo tháng: -0,1% so với...
Giá Vàng đã có sự phục hồi mạnh mẽ, tăng gần 5,5% so với đáy được ghi nhận vào phiên thứ Hai. Đáng...
Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSM.US) vừa công bố ước tính kết quả hoạt động hàng tháng và...
Tâm lý thị trường chứng khoán châu Âu suy yếu trở lại sau một phiên mở cửa đầy lạc quan. Hợp đồng tương lai...
Tuần này, thị trường tài chính liên tục đảo chiều mạnh vì hàng loạt tin lớn – từ chính sách...
Chỉ số S&P 500 tăng vọt 9.52% lên mức 5,456.90 điểm, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ cuộc...
Cục Dự trữ Liên bang đã công bố biên bản cuộc họp ngày 18-19 tháng 3 năm 2025, tiết lộ rằng các quan chức...
Trump tuyên bố tạm hoãn thuế quan trong 90 ngày đối với các quốc gia đã tham gia các cuộc đàm phán...
Giá dầu thô WTI đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm do tác động kép từ việc OPEC+ tăng sản lượng và các...
Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ đang ghi nhận đợt suy giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, qua đó khiến cho...
