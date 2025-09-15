CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán buôn tại Hoa Kỳ cao hơn dự kiến
Doanh số bán buôn của Hoa Kỳ theo tháng: Thực tế 2,4% (Dự báo 0,8%, trước đó -1,3%) Hàng tồn kho bán...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Để đáp trả việc Tổng thống Donald Trump áp đặt mức thuế 25% lên thép và nhôm xuất khẩu từ châu Âu,...
21:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA : Tồn kho dầu thô: thực tế 2,553 triệu; dự báo 2,200 triệu; trước đó 6,165 triệu; Tồn kho sản...
Nền kinh tế của Hoa Kỳ có khả năng xảy ra suy thoái Tiến triển tích cực trong các cuộc đàm phán...
Apple (AAPL.US): cổ phiếu apple được Jefferies đánh giá ở mức "Giữ" sau khi đã giảm mạnh kể từ thông báo...
Hợp đồng tương lai chỉ số CBOE VIX (VIX) tăng vọt gần 7% khi chỉ số US500 giảm 1,8% do lo ngại chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ leo...
Tình hình chung của thị trường: Thị trường cổ phiếu châu Âu lại đỏ lửa sau khi Trung Quốc công bố áp dụng mức...
Bộ Tài chính Trung Quốc: Áp dụng thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của Hoa Kỳ từ ngày 10 tháng...
Hợp đồng tương lai Chỉ số HSCEI của Trung Quốc (CHN.cash) hôm nay tăng vọt gần 7%, khi thị trường kỳ vọng rằng "đòn giáng"...
Sau khi Tổng thống Trump ký các sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy sản xuất và sử dụng than đá tại Mỹ sau...
Giá dầu tiếp tục lao dốc sau phiên giảm mạnh hôm qua và Oil.WTI rơi xuống dưới ngưỡng 60 USD/thùng. Hiện tại, giá...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng đã trải qua một phiên giao dịch đầy biến động sau đợt bán...
Đồng Yên Nhật bất ngờ trở thành một trong những đồng tiền mạnh nhất hôm nay, hưởng lợi từ làn sóng tìm kiếm tài...
Dù lịch kinh tế hôm nay không có nhiều dữ liệu nổi bật, nhưng thị trường vẫn sôi động do lo ngại về chiến tranh thương...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/04, chỉ số Dow Jones lùi 320.01 điểm (tương đương 0.84%) xuống 37,645.59 điểm, nâng...
Người phát ngôn Nhà Trắng Levitt tuyên bố rằng Mỹ vừa áp đặt thêm mức thuế 50% đối với Trung Quốc, nâng tổng...
Crédit Agricole Research đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền NZDUSD. Crédit Agricole Research khuyến nghị mở vị thế mua trên...
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Austan Goolsbee từ Fed đã bày tỏ lo ngại về những hệ luỵ kinh tế tiềm tàng ngày...
