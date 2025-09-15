📈Chỉ số US100 vọt 3,3%
Phiên giao dịch hôm nay chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ sau chuỗi bán tháo kéo dài từ thứ Năm tuần trước. Chỉ trong...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Sau khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa, chúng ta thấy thị trường ghi nhận sự hồi phục mạnh mẽ với mức tăng từ 3,50–4,00%. Sự...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ mở phiên giao dịch ngày hôm nay với đà tăng mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi những tín...
Chỉ số PMI Ivey của Canada: thực tế 51,3 (Dự báo -, trước đó 55,3)
Crédit Agricole Research đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD. Crédit Agricole Research khuyến nghị mở vị thế bán trên...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền EURGBP với các...
Gediminas Simkus từ Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) phát biểu với Econostream rằng: "ECB cần...
Chỉ số lạc quan kinh doanh của NFIB Hoa Kỳ: Thực tế 97,4. Dự báo 99. Trước đó 100,70 Nhà kinh tế trưởng của NFIB, Bill Dunkelberg,...
Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc (USDCNH: +0,2%) hôm nay tiếp tục điều chỉnh xuống mức thấp nhất lịch sử sau khi Ngân hàng...
Chỉ số Nasdaq 100 (US100) đang tăng gần 1% trong ngày hôm nay, phục hồi phần lớn mức bán tháo ngày hôm qua quanh...
Dữ liệu và thông tin nóng: Phiên ngày 7/4, giá vàng thế giới giảm mạnh, đánh mất ngưỡng tâm...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu đang tăng từ 0,5% đến 0,9% ngoài phiên. Chỉ số chứng khoán tương...
Tổng thống Trump đã gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc vào thứ Hai, cảnh báo sẽ áp thêm mức...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/4, chỉ số Dow Jones giảm 349,26 điểm (tương đương 0,91%) còn 37.965,60 điểm. Trong phiên,...
Cổ phiếu của Nike Inc (NKE.US) đã tăng 4,7% sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo về một "cuộc điện đàm mang tính...
Chủ tịch Fed Jerome Powell vừa bắt đầu cuộc họp báo, ông đã đưa ra một số triển vọng về nền kinh tế Hoa Kỳ sau khi Trump công...
Làn sóng bán tháo gia tăng Trả đũa từ Trung Quốc gây áp lực lên cổ phiếu công nghệ,...
Giá ĐỒNG đã giảm 6,5% trong phiên giao dịch, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2024 quanh mức fibo thoái lui 78,6%....
19:30, Canada - Dữ liệu việc làm tháng 3: Thay đổi việc làm đầy đủ: thực tế -62,0 nghìn; trước đó -19,7 nghìn; Thay...
