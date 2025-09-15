CẬP NHẬT MỚI: Báo cáo NFP của Hoa Kỳ mạnh hơn nhiều so với dự kiến
Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ thực tế là 228 nghìn (Dự báo là 140 nghìn, trước đó là 151...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Các chỉ số Phố Wall đang giảm nhẹ, với chỉ số US2000 dẫn đầu đà bán tháo (-4,1%), theo sau là US100 (-3,1%) và...
Sau khi Trung Quốc tuyên bố áp mức thuế suất 34% lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ, tâm lý...
Trung Quốc vừa thông báo áp thuế bổ sung 34% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ, sẽ có hiệu lực từ ngày...
Hôm nay vào lúc 14:30, chúng ta sẽ nhận được báo cáo về việc làm của Mỹ — NFP. Trong những tình...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1: Sau khi điều chỉnh sâu xuống mức 3.054 USD/oz. Giá Vàng xuất hiện lực mua...
Sự bất ổn kéo dài trên thị trường tài chính đang tiếp tục gây áp lực giảm lên các tài...
Chỉ số S&P 500 ghi nhận sự suy yếu mạnh nhất kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 và vốn hóa thị trường ghi nhận mức giảm lớn...
Sau đợt giảm giá mạnh nhất trong ngày kể từ năm 2022, đồng USD đang dần phục hồi sức mạnh so với các đồng tiền khác. Động lực...
Thị trường chỉ số chứng khoán Mỹ đang giảm, trong khi tâm lý lo ngại tiếp tục bao trùm cả thị trường châu Âu. Báo...
Đơn đặt hàng công nghiệp của Đức (tháng 2 năm 2025) đạt 0% MoM so với dự kiến 3,4% và trước đó -7%. Cặp tiền...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/04, chỉ số S&P 500 rớt 4,84% xuống 5.396,52 điểm, ghi nhận phiên tồi tệ nhất kể từ...
Trong số các công ty chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thông báo thuế quan của Trump, Nike (NKE.US) nổi bật với mức giảm hơn 11%...
Thị trường dầu mỏ đã phải đối mặt với một đợt bán tháo mạnh mẽ vào thứ Năm khi giá dầu thô giảm mạnh nhất kể từ...
Phố Wall chao đảo vì thuế quan "Ngày Giải Phóng" khi nỗi lo chiến tranh thương mại bao trùm thị trường. Cuộc tấn...
Tồn kho khí đốt theo báo cáo của EIA: Thực tế 29B (Dự báo 27B, Trước đó 37B) Tồn kho khí đốt tự nhiên...
21:00, Hoa Kỳ - Dữ liệu ISM tháng 3: Chỉ số Giá dịch vụ của ISM: thực tế 60,9; trước đó 62,6; Chỉ số PMI dịch vụ của...
Thông báo về về các biện pháp thuế quan mới của Tổng thống Trump đã khiến thị trường cổ phiếu Mỹ lao dốc nặng nề...
