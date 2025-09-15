Chỉ số US100 phục hồi trước thềm công bố thuế quan của Trump
Thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi trở lại xóa bỏ một phần mức bán tháo trước đó để chờ đợi "Ngày Giải phóng"...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Đơn đặt hàng nhà máy của Hoa Kỳ (tháng 2) thực tế: 0,6%. trước đó 1,7%; dự kiến 0,5% Đơn đặt hàng...
Hôm nay, Tesla (TSLA.US) đã công bố số lượng giao xe trong quý 1, thấp hơn nhiều so với dự kiến của giới phân tích...
Barclays đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDNZD. Barclays khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
19:15, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm tháng 3: Thay đổi việc làm phi nông nghiệp của ADP: thực tế 155K so với dự báo...
Vào lúc 19:15 giờ VN hôm nay, thị trường sẽ đón nhận báo cáo đầu tiên về thị trường lao động tư nhân...
Giá vàng đã tăng 0,60% trong hôm nay xóa bỏ hoàn toàn mức giảm của ngày hôm qua và...
Các nhà phân tích của Jefferies đã giảm dự báo cho BASF Nhà sản xuất phụ tùng ô tô...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới có diễn biến trái chiều trong hai phiên gần đây....
Hôm nay, 03:00 giờ VN danh sách thuế quan được mong đợi từ lâu sẽ được công bố – một trong những sự kiện quan trọng nhất...
Hôm nay, hợp đồng tương lai chỉ số Biến động CBOE (VIX) đã tăng 1,1%, vượt qua ngưỡng 21 do sự bất ổn gia tăng xoay quanh thông báo...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 01/04, chỉ số S&P 500 tiến 0,38% lên 5.633,07 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite...
Giá vàng hôm nay giảm 0,53% xuống mức 3106 USD, trước thềm sự kiện ngày mai - được Trump gọi là "Ngày Giải...
Cặp tiền USDCAD mất 0,5% trước thềm "Ngày Giải phóng" sau khi công bố dữ liệu ISM của Hoa Kỳ cho thấy sự chậm lại trong lĩnh...
Tâm lý tại Phố Wall tiếp tục suy yếu trong phiên giao dịch hôm nay, do giới đầu tư lo ngại về các biện pháp thuế...
Số lượng việc làm JOLTS của Mỹ: 7.568 triệu (Dự báo 7.6575 triệu, trước đó 7.740 triệu, sửa đổi thành 7.762 triệu) Chỉ số...
Chỉ số PMI sản xuất S&P của Hoa Kỳ (tháng 3): 50,2 (Dự báo 49,9, trước đó 49,8) Dữ liệu sản xuất quan trọng nhất (ISM) sẽ được...
