Chỉ số VIX vọt 1,8% trước thềm công bố dữ liệu ISM Sản xuất và báo cáo JOLTS của Mỹ
Hợp đồng tương lai chỉ số Biến động CBOE (VIX) tăng hơn 2% trong phiên hôm nay, trước thềm công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Cổ phiếu Johnson & Johnson (JNJ.US) đã giảm hơn 3,5% ngoài phiên xuống mức 159,60 USD. Nguyên nhân là do một...
Trong bối cảnh các chỉ số chứng khoán Phố Wall đang nỗ lực phục hồi sau đợt bán tháo gần đây, thị trường tiền điện tử...
Ngân hàng Úc (RBA) đã giữ nguyên lãi suất ở mức 4,1% phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân...
CPI tháng 3 của Eurozone (so với cùng kỳ): Thực tế 2,2% (Dự kiến 2,2%; Trước đó 2,3%) CPI (theo tháng): 0,6% (dự kiến 0,6%;...
Hôm qua, các thành viên Cục Dự trữ Liên bang Thomas Barkin và John Williams đã bình luận về tình...
Chỉ số PMI tháng 3 của các quốc gia châu Âu: Chỉ số PMI sản xuất của Tây Ban Nha tháng 3: 49,5 (dự kiến 49,7;...
Thị trường chứng khoán châu Âu khởi sắc trước khi mở cửa Trump giảm nhiệt về vấn đề thuế quan Báo cáo PMI...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới tiếp tục thiết lập các kỷ lục mới trong bối cảnh căng thẳng thương...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/03, chỉ số S&P 500 tiến 0.55% lên 5,611.85 điểm. Có thời điểm, chỉ số này...
Cổ phiếu của CoreWeave, nhà cung cấp dịch vụ đám mây AI được Nvidia hậu thuẫn, đã giảm gần 8% xuống còn 36,90 USD vào...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền NZDUSD. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
21:30, Hoa Kỳ - Chỉ số sản xuất kinh doanh của Cục Dự trữ Liên bang Dallas tháng 3: thực tế -146,3 so với dự kiến -5; trước đó...
Cổ phiếu Moderna giảm mạnh sau khi một quan chức quan trọng của FDA từ chức. Palo Alto Networks (PANW) đang chịu áp lực do nhiều...
Thị trường giao dịch đầu tuần mở cửa với tâm lý vô cùng dè dặt của giới đầu tư. Sau 30 phút giao dịch trên...
Tổng thống Trump dự kiến sẽ công bố một loạt các biện pháp thuế quan mới vào ngày 2 tháng 4, một sự kiện mà...
20:45, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 3: Chỉ số PMI của Chicago: thực tế 47,6 so với dự báo 45; trước đó 45,5; Cặp tiền...
19:00, Đức - Dữ liệu lạm phát tháng 3: CPI tổng thể (theo tháng): thực tế 0,3% MoM. Dự báo 0,3% MoM; trước đó...
Tình hình chung của thị trường: Thị trường chứng khoán châu Âu tiếp tục chứng kiến đà giảm điểm đáng...
