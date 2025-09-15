USDCAD - Khuyến nghị từ MUFG (31.03.2025)
MUFG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCAD. MUFG khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (market):...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Chỉ còn hai ngày nữa là đến thời điểm Tổng thống Donald Trump công bố các biện pháp thuế quan trả đũa, đồng yên...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới trong phiên ngày 31/3 tiếp tục lập kỷ lục mới ở mức 3.128...
Lịch kinh tế hôm nay khá nhẹ nhàng, nhưng vẫn có một số dữ liệu quan trọng từ Mỹ và Khu vực đồng Euro có thể ảnh...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian M5: Nguồn: xStation
13:00, Đức - Dữ liệu bán lẻ tháng 2: Chỉ số giá nhập khẩu của Đức: thực tế 3,6% YoY; trước đó 3,1%...
Tuần này hứa hẹn sẽ là một tuần sôi động và được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Chúng ta sẽ chứng...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1: Nguồn: xStation
Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/03, chỉ số Dow Jones giảm 715,80 điểm (tương đương 1.69%) xuống 41,583.90 điểm. Chỉ số S&P...
Cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử lao dốc sau khi Bitcoin giảm 3,5% xuống còn 84.163 USD. Thị trường rộng lớn hơn cũng đang thoái...
Phố Wall mở cửa với biến động mạnh sau khi dữ liệu Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) nóng hơn dự kiến được công...
Hợp đồng tương lai chỉ số CBOE VIX (VIX) tăng vọt gần 6% trong ngày hôm nay, sau khi các dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ được công...
Tuần tới hứa hẹn sẽ là một tuần đầy biến động đối với các nhà đầu tư khi thị trường chuẩn bị đón nhận thông tin về các...
21:00, Hoa Kỳ - Báo cáo lạm phát tháng 3 của Đại học Michigan : Kỳ vọng lạm phát 1 năm của Michigan:...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 2: Chỉ số giá PCE cốt lõi (theo tháng): thực tế 0,4% MoM; dự...
Tâm lý trên thị trường chứng khoán Mỹ lại trở nên tiêu cực, với chỉ số Nasdaq đang hướng tới một quý giao...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trước thềm báo cáo PCE, với US100 rơi xuống dưới 20.000 điểm và chỉ số biến động...
Thay đổi tỷ lệ thất nghiệp của Đức: 26 nghìn (Dự báo 10 nghìn, trước đó là 5 nghìn, sửa đổi là 9 nghìn) Tỷ...
