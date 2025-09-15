Đỉnh nào tiếp theo cho giá Vàng?
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh và lập đỉnh lịch sử mới tại mức giá...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
CPI của Pháp (NSA, sơ bộ tháng 3) đạt 0,8% so với dự kiến 0,9% và trước đó 0,8% (theo tháng: 0,2% MoM so với dự kiến...
GDP của Anh: Theo năm: Thực tế 1,5% (Dự báo 1,4%, trước đó 1,4%) Theo quý: Thực tế 0,1% (Dự báo 0,1%, Trước đó...
Tâm lý người tiêu dùng GfK của Đức: Thực tế -24,5 (Dự báo -22,5, Trước đó -24,7) Tâm lý của người...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian D1: Sau khi bứt phá qua vùng kháng cự 3.033 USD/oz, giá Vàng liên...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/03, chỉ số Dow Jones lùi 155.09 điểm (tương đương 0.37%) xuống 42.299,70 điểm. Chỉ số...
Giá của thiết bị IQOS là 60 USD và mỗi gói thuốc lá đi kèm có giá 8 USD. Philip Morris, nhà...
Cổ phiếu của GameStop (GME.US) giảm gần 15% trong hôm nay, xóa bỏ hoàn toàn mức tăng của ngày hôm qua, vốn được...
Vào thứ Tư, giá cổ phiếu của công ty Dollar Tree đã tăng mạnh gần 10%. Nguyên nhân là do công ty này...
Chỉ số tổng hợp của Cục Dự trữ Liên bang Kansas City đạt -2 so với dự kiến -5 và trước đó -5 Chỉ số Sản xuất cao hơn: Thực...
Tồn kho khí đốt của EIA: Thực tế 37B (Dự báo 34B, Trước đó 9B) Lưu trữ khí đốt tự nhiên bắt đầu mô...
21:00, Hoa Kỳ - Dữ liệu doanh số bán nhà: Chỉ số doanh số bán nhà đang chờ xử lý trong tháng 2: Thực tế...
Cổ Phiếu Các Nhà Sản Xuất Ô Tô Mỹ Giảm Sau Thuế Nhập Khẩu 25% Của Trump Cổ Phiếu AMD Giảm Sau Đánh Giá...
Cổ phiếu của Robinhood Markets Inc. (HOOD.US) đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ sau sự kiện ra mắt sản phẩm vào thứ Tư, khi...
GDP quý 4 năm 2024 của Hoa Kỳ tính theo quý đạt 2,4% so với dự kiến 2,3%. Giá PCE cốt lõi của Hoa Kỳ chính...
Tình hình chung trên thị trường: Chứng khoán châu Âu hôm nay đang mất điểm, kéo dài đợt...
Hôm qua, Donald Trump đã công bố mức thuế 25% đối với ô tô, đồng thời gợi ý rằng ông có thể đề xuất...
Alberto Musalem từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm qua đã nhấn mạnh rằng rủi ro từ các chỉ số lạm phát cao hơn của Mỹ...
Sau hơn một tuần suy giảm liên tục, cặp tiền tệ EURUSD đang có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên, đà tăng này có thể...
