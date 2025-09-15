Ngành ô tô châu Âu chịu áp lực; Cổ phiếu Volkswagen mất 3,5% 📉
Cổ phiếu ngành ô tô châu Âu đang lao dốc sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp đặt thuế quan "vĩnh...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã nhích lên trong phiên giao dịch đêm...
Hôm nay, giới đầu tư sẽ hướng sự chú ý vào hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng từ Hoa Kỳ, bao gồm GDP quý IV...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/03, chỉ số S&P500 lùi 1,12% xuống 5.712,20 điểm, còn chỉ số...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) giảm gần 6% trong ngày hôm nay, góp một phần trong đợt bán tháo đáng kể hiện tại của...
Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 (US100) đã giảm gần 1,5% trong hôm nay, chấm dứt chuỗi ba ngày tăng điểm. Trong đó, gã...
Neel Kashkari, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis, đã có bài phát biểu trong hôm nay...
Dự trữ dầu thô của EIA: -3,341 triệu (Dự báo 1,977 triệu, trước đó là 1,745 triệu) Tồn kho xăng: -1,446 triệu so với dự...
Tâm lý thị trường tại Phố Wall vẫn còn yếu, chịu tác động lớn từ những thiệt hại trong nhóm cổ phiếu công nghệ...
Cổ phiếu của GameStop đã tăng vọt tới 12% sau khi nhà bán lẻ trò chơi điện tử này thông báo hội đồng quản...
Thị trường chứng khoán Châu Âu ghi nhận mức giảm đáng kể, xóa bỏ một phần mức tăng đạt được trong những ngày gần...
Đồng yên Nhật là đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10 vào hôm nay. Đồng JPY bắt đầu suy yếu mạnh sau bài phát...
Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay khá nhẹ nhàng. Ấn phẩm quan trọng nhất mà thị trường có thể chú ý là...
14:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu lạm phát tháng 2: CPI cốt lõi (theo năm): Thực tế 3,5% YoY; dự báo 3,6% YoY; trước đó...
Phân tích giá Vàng, khung thời gian H1: Từ đầu tuần cho đến hiện tại, giá Vàng đã liên tục...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/03, chỉ số S&P 500 tiến 0,16% lên 5.776,65 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite...
Tập đoàn Truyền thông & Công nghệ Trump (DJT.US), công ty đứng sau Truth Social và phần lớn thuộc sở hữu của Donald...
International Paper (IP.US), một tập đoàn dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực bao bì giấy, đang ghi nhận mức tăng đáng kể trong...
