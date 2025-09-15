Oil.WTI lao dốc sau khi Ukraine và Nga đồng ý thỏa thuận ngừng bắn cục bộ📄🖋️
Sau khi tăng giá trong đầu phiên, giá dầu thô đã quay đầu giảm mạnh mẽ sau thông tin về thỏa thuận ngừng bắn một...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Phiên giao dịch hôm qua trên thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc với các chỉ số chính ghi nhận mức tăng rõ...
Niềm tin người tiêu dùng CB Hoa Kỳ: Thực tế 92,9 (Dự báo 94, Trước đó 98,3, Đã sửa đổi 100,1) Kỳ vọng lạm phát...
Hôm nay, bạc đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng, vượt trội hơn vàng với mức tăng hơn 2%, trong khi vàng chỉ tăng 0,5%. Sự...
Chỉ số biến động CBOE VIX (VIX) đang giảm hơn 0,5% trong ngày hôm nay, chạm mức đáy vào ngày 27 tháng 2. Hai tuần...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDUSD. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Tình Hình Thị Trường Tổng Quan: Các cổ phiếu Châu Âu đang tăng trong phiên giao dịch hôm nay sau khi khảo...
16:00 - Niềm tin kinh doanh Ifo của Đức tháng 3 Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo: Thực tế 86,7. dự báo 86,7. trước đó...
Đồng Yên Nhật đã tăng mạnh trong phiên ngày thứ Ba, khiến cặp tiền USD/JPY sụt giảm sau khi đạt đỉnh trong ba tuần gần mốc 151,00....
Lịch kinh tế hôm nay bao gồm các số liệu về tâm lý kinh doanh của Đức, dữ liệu nhà ở của Mỹ và niềm tin người tiêu...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/03, chỉ số Dow Jones tăng 597.97 điểm (tương đương 1.42%) lên 42.583,32 điểm....
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai tuyên bố rằng, Hoa Kỳ và Ukraine đang tiến gần đến việc ký kết một thỏa thuận chia sẻ lợi...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền NZDUSD. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền: Entry (theo giá...
Phố Wall khởi sắc khi tuần giao dịch mới bắt đầu, với US100 tăng 1,5% và US500 tăng 1,3%. Tâm lý nhà đầu tư được thúc...
Các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử đang tăng mạnh khi Bitcoin tiếp tục leo dốc trong phiên giao dịch thứ hai liên tiếp, với...
Goldman Sachs Hạ Xếp Hạng Super Micro Computer Xuống "Bán" Tesla Tiến Hành Xin Phê Duyệt Tính Năng Hỗ...
20:45, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 3 của S&P Global: Chỉ số PMI sản xuất: thực tế 49,8 so với dự báo 51,9; trước đó...
Lợi nhuận quay trở lại Châu Âu nhờ nhận định linh hoạt Sản lượng sản xuất của Đức tăng lần đầu tiên sau gần 2 năm. SAP...
