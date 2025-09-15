Phân tích kỹ thuật Bitcoin (24.03.2025)
Bitcoin đã trải qua một đợt điều chỉnh giảm giá đáng kể, kéo dài từ tháng 1 năm nay. Nhìn vào khung...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Cổ phiếu của Bayer (BAYN.DE) giảm khoảng 7% vào đầu tuần sau khi công ty nhận phán quyết về thuốc diệt cỏ Roundup và bị yêu...
Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa tuần mới trong sắc xanh, xóa bỏ một phần mức giảm gần đây. Phát biểu hôm...
16:30, Vương quốc Anh - Dữ liệu PMI tháng 3: Chỉ số PMI tổng hợp toàn cầu của S&P: thực tế 52,0; dự báo...
16:00, Khu vực đồng Euro - Dữ liệu PMI tháng 3: Chỉ số PMI tổng hợp: thực tế 50,4; dự báo 50,8; trước đó 50,2; Chỉ số PMI...
15:15, Pháp - Dữ liệu PMI tháng 3: Chỉ số PMI tổng hợp: thực tế 47,0; trước đó 45,1; Chỉ số PMI dịch vụ: thực...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã trải qua một tuần biến động mạnh, có thời điểm giá...
'Mục tiêu lạm phát có thể đạt được sớm hơn dự báo trước đó', thành viên Ban điều hành Ngân...
Tuần trước, sự kiện quan trọng nhất là cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang Mỹ (FOMC) cùng bài phát biểu của Jerome...
Tuần lễ của các ngân hàng trung ương đã khép lại, nhưng thị trường vẫn còn nhiều dữ liệu quan trọng phía...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/03, chỉ số S&P 500 nhích 0.08% lên 5,667.56 điểm, chuyển sang sắc xanh khi...
Cổ phiếu công nghệ lớn đang phục hồi vào giữa phiên giao dịch thứ Sáu, kéo các chỉ số chứng khoán Mỹ thoát...
Theo Yannis Stournaras - thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), "mọi dấu hiệu đều...
Cổ phiếu Boeing (BA.US) tăng vọt hơn 5% sau khi công ty giành được hợp đồng chiến lược từ Lầu Năm Góc cho một máy bay chiến...
Đồng USD tiếp tục tăng giá trong phiên hôm nay, với việc cặp tiền EURUSD giảm gần 0,3%. Vào ngày 21 tháng 3,...
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng khu vực đồng euro: -14,5 (Dự báo -13, trước đó -13,6)
Hôm nay, giá vàng và các kim loại quý khác đang ghi nhận sự sụt giảm do tác động của Ngày...
Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc do chính sách áp thuế quan vào tháng 4 đang đến gần Tesla phục...
19:30, Canada - Chỉ số giá nhà mới tháng 2: Thực tế 0,1% MoM; Dự báo 0,0% MoM; Trước đó -0,1% MoM; 19:30,...
