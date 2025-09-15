Cổ phiếu IAG mất 2% do sân bay Heathrow ngừng hoạt động
Cổ phiếu của International Airlines Group (IAG.UK) đang giảm gần 2% trong phiên hôm nay sau vụ hỏa hoạn tại một trạm biến áp điện cung...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Thị trường cổ phiếu Châu Âu tiếp tục xu hướng giảm trong hôm nay với hầu hết các chỉ số chính đều giảm điểm. Airbus:...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã ghi nhận mức điều chỉnh đáng kể vào phiên...
Giá dầu giảm nhẹ vào thứ Sáu, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp ghi nhận mức tăng nhờ vào các biện pháp...
Hôm nay, nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu bán lẻ của Canada, báo cáo tài khoản vãng lai của khu...
Phố Wall vẫn thận trọng khi các hợp đồng quyền chọn trị giá khoảng 4,5 nghìn tỷ USD sắp hết hạn vào thứ...
Theo thông tin từ Bloomberg, Apple đã tiến hành thay đổi nhân sự cấp cao trong bộ phận phát triển Siri. Mike Rockwell,...
Trong bài phát biểu tại Calgary, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Tiff Macklem đã cảnh báo rằng tranh chấp...
Trong một buổi xuất hiện trên Fox News, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick đã công khai khuyến nghị công chúng...
Tồn kho khí đốt của EIA (tỷ feet khối): Thực tế 9 bcf (Dự báo 5 bcf, Trước đó -62 bcf) NATGAS giảm nhẹ sau khi...
Các chỉ số Phố Wall đồng loạt tăng; chỉ số US500 tăng gần 0,9%, trong khi Meta Platforms (META.US) dẫn đầu nhóm Big Tech. Dữ liệu kinh...
Doanh số bán nhà hiện có của Hoa Kỳ: thực tế 4,26 triệu (Dự báo 3,95 triệu, trước đó 4,08 triệu) Tỷ lệ tăng trưởng...
Tình Hình Thị Trường Tổng Quan: Thị trường Châu Âu chủ yếu giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Chỉ số DAX của...
Hôm nay, giá VÀNG chịu áp lực giảm do đồng USD mạnh lên (chỉ số USDIDX tăng gần 0,5%). Sau khi đạt đỉnh lịch sử vào...
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ: Thực tế 223 nghìn (Dự báo 224 nghìn, trước đó 220 nghìn) Chỉ...
Lãi suất Ngân hàng BoE: 4,5% so với 4,5% dự kiến và 4,5% trước đó Phiếu bầu của MPC BoE giữ nguyên lãi...
Sau đà tăng mạnh mẽ ngày hôm qua được thúc đẩy bởi lập trường 'ôn hòa' của Fed (giảm tốc độ thắt chặt định...
Thị trường lao động Úc vừa ghi nhận sự sụt giảm số lượng việc làm lần đầu tiên sau một năm, một tín hiệu đáng chú...
