Tăng trưởng kinh tế châu Âu có thể giảm tới 0,5% do thuế quan (ECB)
"Những căng thẳng thương mại đang gây tổn hại đến tăng trưởng và phúc lợi toàn cầu", Christine Lagarde vừa tuyên...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
17:30, Thụy Sĩ - Quyết định lãi suất của SNB: thực tế 0,25%; dự báo 0,25%; trước đó 0,50%; Tuyên bố của SNB: SNB...
17:30, Thụy Điển - Quyết định lãi suất của Riksbank thực tế 2,25%; dự báo 2,25%; trước đó 2,25%; Những bất ngờ gần đây...
Tỷ lệ thất nghiệp tháng 1: Thực tế 4,4%. Dự kiến 4,4%. Trước đó 4,4% Thay đổi việc làm: Thực tế 133 nghìn. Dự kiến 95...
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã có bài phát biểu trong cuộc họp báo. Sau đây là một...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/03, chỉ số Dow Jones tăng 383,32 điểm (tương đương 0.92%) lên 41.964,63 điểm. Chỉ số...
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4,5% phù hợp với mức dự báo 4,5% của Phố Wall. Các...
Ethereum, tiền điện tử lớn thứ hai trên thế giới, đang phục hồi với mức tăng gần 7% trong hôm nay và trở lại trên mức 2.000 USD....
Chỉ số US100 tăng 1% trong phiên giao dịch hôm nay, so với mức tăng 0,5% ngay trước khi có quyết định của Cục Dự Trữ Liên Bang...
Nhà bán lẻ đồ dùng nhà bếp cao cấp và nội thất gia đình Williams-Sonoma (WSM.US) đã báo cáo...
Tâm lý trên thị trường Phố Wall có dấu hiệu cải thiện trước thềm công bố quyết định lãi suất của Cục Dự Trữ Liên...
Tồn kho dầu thô: +1,7 triệu thùng (dự kiến: +1,0 triệu thùng; trước đó: +1,4 triệu thùng) Tồn kho xăng:...
Theo thông báo từ Ripple, vụ kiện kéo dài giữa Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...
Hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên Henry Hub của Hoa Kỳ (NATGAS) đang chứng kiến đà tăng giá mạnh mẽ sau khi đáo hạn...
Cuộc đua cơ sở hạ tầng AI đang tăng tốc, với tiềm năng tăng trưởng lên tới hàng nghìn tỷ đô la BlackRock, Microsoft,...
17:00, Khu vực đồng Euro - Dữ liệu lạm phát tháng 2: CPI (theo tháng): thực tế 0,4% MoM; dự báo 0,5% MoM; trước...
Thị trường chứng khoán châu Âu suy yếu với hầu hết các chỉ số chính đều trong sắc đỏ, dẫn đầu là W20 (-0,44%)...
Vàng tiếp tục lập đỉnh mới, tăng thêm 0,20% trong ngày, đạt mức 3.040 USD/ounce, củng cố đà tăng đáng kể của Vàng....
