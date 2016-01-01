اقرأ أكثر
الشركة

XTB حيث تعمل أموالك

مهمتنا هي تقديم حلول تمكّن أموال عملائنا من العمل لصالحهم بطرق متنوعة. نحن نؤمن أن جميع هذه الإمكانيات يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق واحد مريح.

ثقة

🏆 وسيط العام وفقًا ل Invest Cuffs 2024

1.7 مليون+

عملاء مجموعة XTB

20+

سنوات من الخبرة

12

سوق

1000+

موظف

2FA

تسجيل دخول آمن بالتحقق بخطوتين

المبادئ الأساسية

اطلع على قيمنا

التكنولوجيا

التطوير المستمر لتكنولوجيتنا الخاصة هو المفتاح لتقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا. سواء كانت حلول استثمارية أو ادخارية، نحن دائمًا في مقدمة الاتجاهات العالمية.

الثقة

خلال أكثر من عقدين من الخبرة في الأسواق المالية٬ حصلنا على ثقة 1.7 مليون+ عميل حول العالم. كما أننا شركة مدرجة في البورصة منذ عام 2016.

الدعم

فريق خدمة العملاء لدينا يقدم الدعم بـ 18 لغة ويكون متاحًا من الإثنين إلى الجمعة عبر البريد الإلكتروني، الدردشة، أو الهاتف. نحن نوسع بشكل مستمر مكتبة المواد التعليمية ومقاطع الفيديو الشاملة.

طريقتنا

نهج عالمي مع وجود محلي

التنفيذ على المستوى المحلي

نحن موجودون في أكثر من12 دولة عبر 3 قارات مختلفة.

منظم من قبل السلطات

شركة XTB International Limited مرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في بليز وتشرف على عملياتها العالمية الجهات التنظيمية الرئيسية في العالم من مختلف البلدان، مثل KNF، FCA، CySEC وDFSA.

دعم الاستثمار المسؤول

نحن ملتزمون بتعزيز ممارسة استراتيجيات الاستثمار الواعية وتدابير الأمن الإلكتروني في جميع البلدان التي نقدم فيها خدماتنا.

عرض

في XTB، يمكن لأموالك أن تعمل بطرق متعددة.

تداول

نحن نُمكّن عملاءنا من التداول النشط في آلاف العقود مقابل الفروقات على العملات، والمؤشرات، والسلع، والأسهم، والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)

استثمار

نحن نوفر الوصول إلى الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المدرجة في البورصات العالمية، بما في ذلك في ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة

ادخار

نحن أيضًا نوفر طريقة ذكية لاستثمار مدخراتك من خلال خططنا الاستثمارية

سفير

تعرف على سفير XTB

محترف في الأعمال، مسؤول عن الغد

في XTB، نفهم أن الاستدامة جزء لا يتجزأ من الأعمال المسؤولة، ولهذا السبب نهتم بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. اكتشف رؤيتنا وتعرّف على الإجراءات التي نتخذها في مجال ESG.

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات