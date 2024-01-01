ليس من الممكن تحديد "أفضل" سلعة ، لأن ذلك يعتمد على عدد كبير من العوامل، ولكن أهم خمس سلع من حيث حجم التجارة العالمية هي النفط والغاز الطبيعي والذهب والفضة والنحاس. ومع ذلك، قد تختلف شعبية السلع المختلفة حسب الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية.