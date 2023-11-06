اقرأ أكثر
الشروط

الشروط والرسوم
بأقصى درجة من الشفافية

ما الفرق؟

الرسوم

فتح الحساب وصيانته

مجانًا لجميع العملاء النشطين، بغض النظر عن رصيد الحساب

مجاني

الإيداعات

تتضمن بعض طرق الإيداع رسومًا إضافية من قبل شركة الوساطة المالية (لا تفرض XTB أي رسوم)

مجانا

الحد الأدنى للإيداع

لا يوجد حد أدنى

عمليات السحب

أكثر من 50 دولار

مجاني

شروط الاستثمار

عمولة الأسهم و صناديق الاستثمار المتداولة

حجم تداول شهري يصل إلى 100000 يورو (0.2% بحد أدنى 10 يورو)

مجاني

الحد الأدنى لقيمة الاستثمار في الأسهم

10 دولار

مواصفات الأداة

رسوم تحويل العملة

0.50%

تتوفر منصة الاستثمار على

الجوال، سطح المكتب، جهاز لوحي

هل ترغب في الحصول على حساب خالي من فوائد التبييت؟

في XTB، استمتع بحساب تداول مع صفر رسوم تبييت.

تعرف على المزيد 
مواصفات الأداة
انظر الجدول الكامل للرسوم
المدفوعات

الإيداعات

USD
بدون رسوم
قد يتم تطبيق رسوم من قبل البنك الذي تتعامل معه
تتوفر طرق الإيداع الفوري
يجب أن تتم عمليات الدفع ببطاقة صادرة باسم العميل.
دولار
بدون رسوم
قد يتم تطبيق رسوم من قبل البنك الذي تتعامل معه
تتوفر طرق الإيداع الفوري
يجب أن تتم التحويلات من حساب بنكي باسم العميل.
USD Paysafe
2%
USD SafetyPay
1.5%
USD Neteller
1%
قد يتم تطبيق رسوم من قبل البنك الذي تتعامل معه
تتوفر طرق الإيداع الفوري
اختر من بين مجموعة من طرق الدفع عبر الإنترنت، بما في ذلك الدفعات المجانية.
الأمان

استثماراتك في المكان الصحيح

نعمل عن كثب مع السلطات الرقابية وتدابيرنا متوافقة مع لوائح هيئة الخدمات المالية في بليز. نحن جزء من مجموعة وساطة تعتمد عليها أكثر من 1,000,000 مستثمر حول العالم.

حسابات منفصلة

أموال العملاء محفوظة في حساب بنكي منفصل عن أموال الشركة.

هيئة الخدمات المالية في بليز

تنظيم من قبل السلطات

الأدوات

اكتشف أكثر من 2600 إمكانية تداول

قائمة كاملة بالأدوات 

