الاستثمار السلبي

خطط الاستثمار - طريقة أكثر ذكاءً لاستثمار مدخراتك

هاتف ذكي جديد، شقة أو ربما للتقاعد؟ مهما كان هدفك، يمكن لخطط الاستثمار أن تساعدك على تحقيقه: بشكل ملائم، دون تعقيدات وبأقل قدر ممكن من الوقت المستغرق في التداول.

حل مناسب للمبتدئين

ستسمح لك الواجهة سهلة الاستخدام ببناء خطتك بسهولة واستثمار مبلغ محدد بدءًا من 15 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بعملة الحساب الخاص بك.

الدفع التلقائي

قم بتعبئة حسابك بانتظام واستثمر تلقائيًا مع الاستثمار التلقائي. ما عليك سوى اختيار مبلغ محدد وفترة زمنية وطريقة إيداع، وسيتم استثمار أموالك بشكل منتظم في صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) التي تختارها، وفقًا لخطتك.

استثمار بدون عمولة

جميع استثماراتك بموجب الخطة بدون عمولة تصل إلى 100,000 يورو شهريًا. سيتم فرض عمولة بقيمة 0.2% على المعاملة التي تتجاوز هذا الحد (بحد أدنى 10 يورو). إذا كنت تستثمر في صناديق الاستثمار المتداولة الأجنبية، فقد يتم تطبيق رسوم تحويل العملة بنسبة 0.5٪.

الأهداف

تنفيذ خطط الاستثمار الخاصة بك

بغض النظر عن أهدافك وطول أفقك الزمني، فإن الحل الذي نقدمه سيساعدك على تحقيقها خطوة بخطوة.

هل انت متحمس لشراء منتجات العام المقبل؟ ابدأ باستثمار مبالغ صغيرة حتى تتمكن من شرائها بمجرد إصدارها.

هل تخطط لعطلتك القادمة؟ أو ربما تحلم بالسفر حول العالم؟ ابدأ في بناء خطة لرحلتك المرغوبة اليوم!

قم ببناء محفظة متنوعة ومنخفضة المخاطر نسبيًا واستثمر بانتظام حتى تتمكن من الاستمتاع بتقاعد هادئ.

عليك أن تقرر ما هو الغرض من خطتك، والمبلغ الذي تريد استثماره وإلى متى.

صناديق الاستثمار المتداولة

مع أكثر من 170 صندوق استثمار متداول (ETFs) للاختيار من بينها.

تصميم الاستثمار السلبي

ETF هو صندوق مدرج في البورصة. أنها تحتوي على أدوات مختلفة، على سبيل المثال. الأسهم أو السندات أو السلع، بحيث يتيح لك شراء صندوق واحد الاستثمار في صناعة أو مؤشر أو منطقة محددة. وهذا يجعل صناديق الاستثمار المتداولة أدوات مثالية للاستثمارات المستقرة وطويلة الأجل.

المرونة التي تبحث عنها

تسمح لك صناديق الاستثمار المتداولة بسهولة شراء وبيع والتحقق من قيمة استثمارك وقتما تشاء أثناء وقت فتح السوق - تمامًا كما هو الحال للأسهم.

انخفاض التكاليف الإدارية

صناديق ETF تكون بشكل لا يُقارن أرخص من الصناديق التقليدية التي غالباً ما تفرض العديد من الرسوم المختلفة (للإدارة، والأرباح، والبداية)، والتي يمكن أن تصل إلى عدة نسب مئوية من قيمة الاستثمار. في حالة صندوق ETF، الرسم الوحيد هو رسم الإدارة ونادراً ما يتجاوز 0.5%.

التثبيت

إنشاء خطة في أي وقت من الأوقات

قم بالخطوة الأولى

أنشئ محفظتك الاستثمارية بناءً على ما يزيد عن 170 من صناديق الاستثمار المتداولة، والتي تختلف في تكوينها ومعدل العائد والتقييم

ليس عليك حساب أي شيء - ما عليك سوى تحديد النسبة المئوية لمبلغ خطتك التي يجب استثمارها في كل صندوق استثمار متداول.

يمكنك البدء في الاستثمار بمبلغ لا يقل عن 15 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بعملة الحساب الخاص بك مع مجموعة من طرق الإيداع، بما في ذلك المجانية والفورية. قم بإعداد دفعات متكررة لتمويل خطتك بشكل منتظم

الصفات

لماذا تختار خطط استثمار XTB؟

اكتشف الميزات الفريدة التي تجعل خطط الاستثمار حلاً فريدًا للاستثمار السلبي

البساطة

تتيح لك الواجهة البديهية لخطط الاستثمار إمكانية إنشاء المحفظة المرغوبة وإدارتها بسهولة.

التنوع

أكثر من 170 صندوق استثمار متداول سيمنحك فرصة الاطلاع على مجموعة من القطاعات والصناعات من مختلف البلدان.

إمكانية الوصول

بفضل الحد الأدنى للدخول، يمكنك بدء إنشاء خططك بمبلغ يبدأ من 15 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بعملة الحساب.

الشفافية

احصل على التفاصيل الأساسية حول صناديق الاستثمار المتداولة المفضلة لديك، مثل التقييمات وتكوين المحفظة والأداء على مر السنوات.

المرونة

يمكنك فتح وإغلاق خططك في أي وقت. تتيح لك عمليات الإيداع والسحب السريعة، الحفاظ على السيطرة الكاملة على تدفق أموالك.

بدون دفع مبالغ زائدة

الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة بدون عمولة مع حجم مبيعات شهري يصل إلى 100000 يورو (ثم 0.2%، بحد أدنى 10 يورو). قد يتم تطبيق تكلفة تحويل العملة 0.5٪.

أسئلة شائعة

هل لديك المزيد من الأسئلة؟

لقد جمعنا أهم المواضيع التي قد تهمك. إذا لم تجد الإجابة على سؤالك بعد، فيرجى الاتصال بدعم العملاء لدينا

