صناديق ETF تكون بشكل لا يُقارن أرخص من الصناديق التقليدية التي غالباً ما تفرض العديد من الرسوم المختلفة (للإدارة، والأرباح، والبداية)، والتي يمكن أن تصل إلى عدة نسب مئوية من قيمة الاستثمار. في حالة صندوق ETF، الرسم الوحيد هو رسم الإدارة ونادراً ما يتجاوز 0.5%.