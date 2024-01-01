اقرأ أكثر
اشترِ صناديق الأستثمار المتداولة المفضلة لديك واستمتع بعمولة صفر حتى 100,000 يورو من حجم التداول الشهري للحسابات بأي عملة. بالنسبة للاستثمارات التي تتجاوز هذا الحد، يوجد عمولة 0.2٪ فقط(الحد الأدنى ١٠ يورو). يرجى ملاحظة أن الاستثمار في شركات مدرجة بعملة مختلفة يتسبب في رسوم تحويل بنسبة 0.5٪.

بدون عمولة

قم بشراء صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) من الأسواق العالمية دون دفع رسوم زائدة.

استثمار بمبلغ ١٠ يورو فقط

حول المبالغ الصغيرة حتى تصبح أصولًا تعمل من أجلك.

فتح حساب مجاني

أكمل العملية في ١٥ دقيقة دون تعقيدات غير ضرورية.

مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المتداولة ETF's

استثمر في أكثر من (170) صندوق مختلف

صناديق المؤشرات المتداولة

كن مستثمرًا في صناديق المؤشرات مع XTB

اختر إدارة استثمار مرنة

قم بشراء و بيع صناديق الاستثمار المتداولة بسهولة وتحقق من قيمة استثمارك في أي وقت تشاء-تمامًا كما هو الحال في استثمار الأسهم.

تنويع محفظتك

استثمر في قطاعات كاملة أو صناعات أو مناطق بأكملها بأداة واحدة تحتوي على العديد من الأصول.

استلم الأرباح

وسع مصدر دخلك من خلال الأرباح المدفوعة من صناديق المؤشرات التي استثمرت فيها

الاستثمار

اختر الحل الذي يناسبك

افتح حساب

اختر من بين مجموعة واسعة من طرق الإيداع، بما في ذلك الطرق المجانية والفورية.

ابحث عن الصناديق التي تهمك باستخدام محرك البحث وتحقق من بياناتها الرئيسية في علامة تبويب المعلومات

قرر ما إذا كنت ترغب في شراء عدد معين من صناديق المؤشرات أو استثمار مبلغ محدد

استثمر في صناديق من أي بلد، بغض النظر عن عملة حسابك

العرض

استثمر في أكثر من 170 صندوق استثمار متداول

اكتشف الاستثمار السلبي

استفد من أداة مصممة خصيصًا للاستثمار في صناديق المؤشرات التي ستساعدك في تحقيق أهدافك على المدى الطويل بطريقة مريحة.

ثقة

🏆 وسيط العام وفقًا ل Invest Cuffs 2024

1.7 مليون+

عملاء مجموعة XTB

5 مليون +

تحميل للتطبيق

20+

سنوات في السوق مع مجموعة XTB

FSC

تنظمها السلطات

2FA

تسجيل دخول آمن بالتحقق بخطوتين

اطلع على جميع أخبار الأسواق 
تعليم

استكشف قاعدة المعرفة الشاملة

:وقت القراءة دقائق

:وقت القراءة دقائق

:وقت القراءة دقائق
دعم مخصص

نعم، نحن نتحدث العربية!

في حالة وجود أي أسئلة، يمكنك بسهولة التواصل معنا بالطريقة الأكثر ملاءمة لك

هاتف

بريد إلكتروني

محادثة مباشرة
الأسئلة الشائعة

هل لديك المزيد من الأسئلة؟

لقد جمعنا أهم الموضوعات التي يهتم بها عملاؤنا في أغلب الأحيان. إذا لم تعثر على إجابة لسؤالك ، فيرجى الاتصال بدعم العملاء

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات