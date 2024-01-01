هناك العديد من المنصات التي تقدم تداول ETF ، واختيار أفضل منصة لك يعتمد على احتياجاتك وظروفك الفردية. تتضمن بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار منصة لتداول ETF: مجموعة صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة، والرسوم، والعمولات، وسهولة الاستخدام، والميزات الإضافية.