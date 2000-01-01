اقرأ أكثر
مركز لكل استثماراتك

اكتشف منصة حديثة وبديهية تقدم مجموعة متنوعة من الأدوات التي ستساعدك على مواجهة التحديات التي تنتظرك في السوق المالية

سهل الاستخدام

استثمر بشكل أبسط مع واجهة سهلة الاستخدام.

جميع الأسواق في مكان واحد

احصل على أقصى استفادة من الأسواق العالمية بفضل الوصول إلى أكثر من 2600 أداة بما في ذلك الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعقود مقابل الفروقات.

أخبار السوق اليومية

ابقَ على اطلاع مع آخر الأخبار من خلال الإشعارات الفورية.

قاعدة معرفية واسعة

افهم السوق بشكل أفضل مع مئات الساعات من الدورات التعليمية عبر الإنترنت لجميع مستويات الخبرة.

متوفر على أجهزة متنوعة

استثمر بالطريقة التي تناسبك مع منصتنا المتاحة على أجهزة سطح المكتب والهواتف المحمولة، سواء على نظام iOS أو Android.

خطط الاستثمار

اكتشف طريقة ذكية للاستثمار بشكل سلبي في صناديق المؤشرات المتداولة. ستتيح لك الواجهة البسيطة بناء خطة استثمار خاصة بك بسهولة ، وستتيح لك المدفوعات التلقائية تمويلها بانتظام

 

 

تُمكّن XTB تقديم أوامر الشراء التلقائية والدورية للأدوات المالية أو الأسهم الجزئية وفقًا لخطة الاستثمار التي قمت بإنشائها.
القرارات الاستثمارية، بما في ذلك تخصيص الأموال ,تكرار ,قيمة الدفع وتقديم الأوامر، هي مسؤوليتك بالكامل. الاستثمار محفوف بالمخاطر. استثمر بمسؤولية. XTB تخضع لتنظيم هي FSC.

تطبيق

اكتشف التميز في الاستثمار عبر الهاتف المحمول

إدارة المراكز

حافظ على استثماراتك تحت السيطرة

حدد مستويات مقبولة للخسارة المحتملة وأغلق المراكز تلقائيًا عندما يتم تنشيط سعر معين.

حقق أرباحًا وأغلق الاستثمارات تلقائيًا بالسعر المحدد دون الحاجة إلى مراقبة السوق بشكل مستمر.

تعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بالمعاملة المخططة بفضل الآلة الحاسبة المدمجة مع وظيفة تبادل العملات الآلية.

 

يتم تنفيذ الأوامر في السوق المفتوح. يعتمد ذلك على السيولة ومطابقة الأوامر ولا يتم ضمان السعر المحدد.

شاهد صورة أوسع لحالة السوق واكتشف كيف يضع عملاء XTB أنفسهم على أدوات معينة.

الراحة

اختر تجربة سلسة

أكمل العملية في 15 دقيقة دون إجراءات غير ضرورية

إيداعات وسحوبات سهلة

ادارة أموالك كما تريد مباشرةً على المنصة مع طرق مجانية وفورية

المنصة متاحة باللغة العربية

اختر أداة باللغة العربية مع قنوات دعم العملاء المخصصة

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم >الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات