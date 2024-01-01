من الممكن التداول في الفوركس وتداول المؤشرات ، لكنهما أسواق مختلفة تمامًا. الفوركس يدور حول تداول العملات ، بينما المؤشرات تمثل أداء مجموعة من الأسهم. لا يمكن القول ما إذا كان أحدهما ""أفضل"" من الآخر ، لأن اختيار السوق الذي سيتم تداوله يعتمد على أهداف المتداول الفردي وتحمله للمخاطرة.