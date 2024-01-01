لا يحتاج زلاتان إبراهيموفيتش إلى مقدمة. إنه يُعتبر على نطاق واسع أحد أفضل المهاجمين في العالم، معروف ومحترم بفضل تقنيته الفريدة و الطائرة البهلوانية. خلف هذه الشخصية الساحرة يكمن أحد أعظم اللاعبين في كل العصور - أيقونة كرة القدم الذي سجل أكثر من 570 هدفًا. لديه حاليًا أكثر من 120 مليون متابع من جميع أنحاء العالم على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. يعد التعاون مع زلاتان إبراهيموفيتش، امتدادًا طبيعيًا لاستراتيجية التسويق الخاصة بشركة XTB، حيث يجمع بين عالم الرياضيين المحترفين وعالم الاستثمار والمالية.

**قال عمر ارناؤوط الرئيس التنفيذي لشركة XTB: "إن كاريزما زلاتان وانضباطه وطاقته تتوافق تمامًا مع جوهر XTB، وأنا متحمس لانضمامه إلى XTB كسفير عالمي جديد للعلامة التجارية".

وأضاف ارناؤوط: "لقد نما زلاتان ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم من خلال العمل الجاد والتفاني، وهذه رحلة مماثلة مررنا بها خلال العشرين عامًا الماضية. نحن متحمسون حقًا لهذه الشراكة ونتأكد من أنها ستساعدنا في رفع علامتنا التجارية إلى مستوى مختلف".**

سيكون اللاعب الأسطوري الوجه الأمامي لحملات التسويق الخاصة بـ XTB، حيث يدعم مجموعة متنوعة من منتجات الاستثمار المتاحة على المنصة الإلكترونية وتطبيق XTB الجوال. في خريف 2024، سيظهر زلاتان في إعلانات تقدم موضعًا جديدًا، "حيث تعمل أموالك"، بهدف تمييز عروض XTB عن المنافسة. سيُظهر ذلك تركيز شركتنا على تلبية احتياجات الأفراد الذين يسعون إلى جعل أموالهم تعمل بشكل فعال، سواء بشكل نشط أو سلبي