سفير العلامة التجارية لـ XTB

الآن المال يعمل لصالح زلاتان، ولا يعمل زلاتان لصالح المال

المثابرة، والرغبة في التطور المستمر وتحقيق أفضل النتائج الممكنة - هذه هي الصفات التي يجب أن تميز كل من الرياضي الجيد والمستثمر الجيد.

بيان صحفي

مرحباً زلاتان!

لا يحتاج زلاتان إبراهيموفيتش إلى مقدمة. إنه يُعتبر على نطاق واسع أحد أفضل المهاجمين في العالم، معروف ومحترم بفضل تقنيته الفريدة و الطائرة البهلوانية. خلف هذه الشخصية الساحرة يكمن أحد أعظم اللاعبين في كل العصور - أيقونة كرة القدم الذي سجل أكثر من 570 هدفًا. لديه حاليًا أكثر من 120 مليون متابع من جميع أنحاء العالم على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. يعد التعاون مع زلاتان إبراهيموفيتش، امتدادًا طبيعيًا لاستراتيجية التسويق الخاصة بشركة XTB، حيث يجمع بين عالم الرياضيين المحترفين وعالم الاستثمار والمالية.

**قال عمر ارناؤوط الرئيس التنفيذي لشركة XTB: "إن كاريزما زلاتان وانضباطه وطاقته تتوافق تمامًا مع جوهر XTB، وأنا متحمس لانضمامه إلى XTB كسفير عالمي جديد للعلامة التجارية".

 وأضاف ارناؤوط: "لقد نما زلاتان ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم من خلال العمل الجاد والتفاني، وهذه رحلة مماثلة مررنا بها خلال العشرين عامًا الماضية. نحن متحمسون حقًا لهذه الشراكة ونتأكد من أنها ستساعدنا في رفع علامتنا التجارية إلى مستوى مختلف".**

سيكون اللاعب الأسطوري الوجه الأمامي لحملات التسويق الخاصة بـ XTB، حيث يدعم مجموعة متنوعة من منتجات الاستثمار المتاحة على المنصة الإلكترونية وتطبيق XTB الجوال. في خريف 2024، سيظهر زلاتان في إعلانات تقدم موضعًا جديدًا، "حيث تعمل أموالك"، بهدف تمييز عروض XTB عن المنافسة. سيُظهر ذلك تركيز شركتنا على تلبية احتياجات الأفراد الذين يسعون إلى جعل أموالهم تعمل بشكل فعال، سواء بشكل نشط أو سلبي

أسئلة وأجوبة

زلاتان إبراهيموفيتش يتحدث عن كرة القدم والأعمال

هل ترى أي أوجه تشابه بين كرة القدم، الأعمال، والاستثمار؟
بغض النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بالأعمال أو كرة القدم، يجب أن يكون لديك هدف واحد - أن تكون الأفضل في ما تفعله. هذه المقاربة تعمل في كرة القدم ويمكن تطبيقها على أي جانب من جوانب حياتك.


أنت نموذج يحتذى به ليس فقط كرياضي ولكن أيضًا كرجل أعمال ومستثمر. ما رأيك في ما يحدد نجاح الأعمال؟ هل ترى أي أوجه تشابه بين الرياضة وممارسة الأعمال؟
النجاح نتيجة العمل الجاد. لا توجد طرق مختصرة. العمل الجاد يؤتي ثماره في الرياضة والأعمال. تأكد من محاصرة نفسك بأشخاص جيدين يجلبون طاقة إيجابية.


تظهر مسيرتك الرياضية أنك فزت عقليًا في العديد من المباريات حتى قبل دخول الملعب. هل تتفق أن النجاح يعتمد على العقلية؟
أوافق 100%. عقليتك وموقفك هما أساس نجاحك. يحتاج كل شخص إلى إيجاد المفتاح لفتح هذه العقلية ليؤدي بأفضل ما لديه.


الكثير من الأشخاص يترددون في مناقشة الأمور المالية بصراحة. هل تعتقد أن هناك لا يزال تابو حول مناقشة مسائل المال؟
أقول إن الناس بشكل عام يجب أن يكونوا أكثر انفتاحًا وفضولًا واستعدادًا لفهم بعضهم البعض. المالية يمكن أن تكون موضوعًا حساسًا، ولكن لتعلم المزيد عن إدارتها، يجب أن يكون المرء منفتحًا لمناقشتها.


يعتقد أن الشباب لا يأخذون مستقبلهم المالي بعين الاعتبار بما فيه الكفاية. كيف ترى ذلك؟
بالنسبة لي، القرار بسيط: إذا كنت تريد امتلاك أشياء مهمة في مستقبلك، فعليك أن تفعل ما يتطلبه الأمر. لا توجد طرق مختصرة عند التحضير لمستقبل مالي مستقر.

افتح حسابًا قم بتنزيل التطبيق
استثمر بطريقتك

الأسهم

أكثر من 2300 أصل من أوروبا والولايات المتحدة

لمعرفة المزيد 
صناديق الاستثمار المتداولة

أكثر من 170 صندوق استثمار متداول أمريكي وأوروبي

لمعرفة المزيد 
عقود الفروقات على: العملات الأجنبية، السلع، المؤشرات

أكثر من 100 أداة مالية ذات رافعة مالية

لمعرفة المزيد 

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
