اقرأ أكثر
2300+ سهم
14 سوق

استثمر في أسهم شركات مثل أبل، تسلا، والعديد من الأسهم الأخرى بصفر عمولة

اشترِ الأسهم المفضلة لديك واستمتع بعمولة صفر حتى 100,000 يورو من حجم التداول الشهري للحسابات بأي عملة. بالنسبة للاستثمارات التي تتجاوز هذا الحد، يوجد عمولة 0.2٪ فقط (الحد الأدنى ١٠ يورو). يرجى ملاحظة أن الاستثمار في شركات مدرجة بعملة مختلفة يتسبب في رسوم تحويل بنسبة 0.5٪.

افتح حساب
حمل التطبيق
بدون عمولة

اشترِ الأسهم من الأسواق العالمية بدون رسوم إضافية.

استثمار بمبلغ ١٠ دولار فقط

حول المبالغ الصغيرة إلى أصول تعمل من أجلك.

فتح حساب مجاني

أكمل العملية في ١٥ دقيقة دون تعقيدات غير ضرورية.

مجموعة واسعة من الأسهم

اختر من بين أكثر من 2300 شركة من عدة دول، بما في ذلك: الولايات المتحدة الأمريكية، بولندا، ألمانيا، وبريطانيا العظمى.

عرض جدول الرسوم الكامل 
الأسهم

ابدأ مغامرتك الاستثمارية مع XTB

استثمر بمقدار ما تريد

*اكتشف الأسهم الجزئية وقم بتخصيص رأس المال في الأسهم المختارة.

اعرف المزيد  اعرف المزيد 
كن شريكاً

استثمر في الأوراق المالية الحقيقية التي تمنحك حقوق الملكية في جزء من الشركة المعنية.

افتح حساب  حمل التطبيق 
استلم الأرباح

وسع مصدر دخلك من خلال الأرباح المدفوعة من قبل الشركات التي استثمرت فيها.

ابدأ الاستثمار  حمل التطبيق 

الأدوات المالية التي نقدمها تحمل مخاطر. الأسهم الجزئية (FS) هي حق مكتسب من XTB لأجزاء جزئية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الحقوق الشركية المحدودة مرتبطة بـ FS. تعرّف على الوثائق ذات الصلة في قسم المعلومات القانونية على موقعنا الإلكتروني.*

الاستثمار

اختر الحل الذي يناسبك

افتح حساب

اختر من بين مجموعة واسعة من طرق الإيداع، بما في ذلك الطرق المجانية والفورية.

ابحث عن الشركات التي تهمك باستخدام محرك البحث وتحقق من بياناتها الرئيسية في علامة تبويب المعلومات

قرر ما إذا كنت ترغب في شراء عدد معين من الأسهم أو استثمار مبلغ محدد

استثمر في الأسهم من أي بلد، بغض النظر عن عملة حسابك

العرض

استثمر في 2300+ سهم

افتح حساب
افتح حساب
انظر إلى قائمة الأسهم الكاملة 
ثقة

🏆 وسيط العام وفقًا ل Invest Cuffs 2024

ابدأ الاستثمار حمل التطبيق
1.7 مليون+

عملاء مجموعة XTB

5 مليون +

تحميل للتطبيق

20+

سنوات في السوق مع مجموعة XTB

FSC

تنظمها السلطات

2FA

تسجيل دخول آمن بالتحقق بخطوتين

أخبار

ابقَ على اطلاع مع آخر أخبار السوق لدينا

اطلع على جميع أخبار الأسواق 
اقرأ 
اقرأ 
اقرأ 
تعليم

استكشف قاعدة المعرفة الشاملة

عرض جميع المقالات التعليمية 

:وقت القراءة دقائق

:وقت القراءة دقائق

:وقت القراءة دقائق
دعم مخصص

نعم، نحن نتحدث العربية!

في حالة وجود أي أسئلة، يمكنك بسهولة التواصل معنا بالطريقة الأكثر ملاءمة لك

هاتف

بريد إلكتروني

محادثة مباشرة
الأسئلة الشائعة

هل لديك المزيد من الأسئلة؟

لقد جمعنا أهم الموضوعات التي يهتم بها عملاؤنا في أغلب الأحيان. إذا لم تعثر على إجابة لسؤالك ، فيرجى الاتصال بدعم العملاء

اضغط هنا للدعم 
اضغط هنا للدعم 

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات