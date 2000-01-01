اقرأ أكثر

XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
تحقق من كيفية الوصول إلى هناك
sales_int@xtb.com
فتح الحساب
+357 257 25356
دعم المحادثة الفورية 24/5
+48 222 739 976

فإننا كمجموعة متواجدون في أكثر من 12 دولة حول العالم

فرع
XTB S.A. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA
Boudníkova 2506/3
180 00 Praha 8-Libeň
فتح الحساب
+420 800 900 110
مكتب
+420 226 259 902
المكتب
+420 226 259 990
التسويق
+420 736 224 319
دعم المحادثة الفورية 24/5
+420 228 884 063
فرع
XTB S.A.
Prosta 67
00-838 Varsó
فتح الحساب
+36 1 700 8713
مكتب
+48 22 201 95 50
دعم المحادثة الفورية 24/5
+36 1 700 8349
 
فرع
XTB S.A.
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa
دعم المحادثة الفورية 24/5
+39 0684009647
مكتب
+48 22 2019550
فتح الحساب
+48 228738854
فرع
فرع
فرع
XTB LIMITED
Pikioni 10, Building: Highsight Rentals Ltd
3075, Limassol, Cyprus
فتح الحساب
+357 25725351
مكتب
+357 25724350
دعم المحادثة الفورية 24/5
+357 25725352
فرع
XTB S.A.
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa
فتح الحساب
+48 22 201 95 70
مكتب
+48 22 201 95 50
دعم المحادثة الفورية 24/5
+48 22 273 99 60
دعم المحادثة الفورية 24/5

Chat

التسويق

marketing@xtb.pl

وسائل الاتصال
+ 48 666 891 149
فرع
XTB International em colaboração com Finvest DTVM
35 Barrack Road
Belize City, C.A.

FINVEST DTVM

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2355 e 2369 - 15º andar
São Paulo/SP - Brasil
فتح الحساب
+55 1142103750
فرع
XTB S.A. SUCURSAL EM PORTUGAL
Praça Duque de Saldanha
Edíficio Atrium Saldanha, Piso 9 Fração A
1050-094 Lisboa
فتح الحساب
+351 211 222 980
مكتب
+351 211 222 980
فرع
XTB S.A. GERMAN BRANCH
Joachimsthaler Straße 10
10719 Berlin
فتح الحساب
+49 (0) 30 3149 4490
دعم المحادثة الفورية 24/5
+49 (0) 30 3149 4490
التسويق

Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr

دعم المحادثة الفورية 24/5

24/5

فرع
XTB S.A. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA
Mlynské Nivy 5
821 09 Bratislava
فتح الحساب
+421 800 900 110
مكتب
+421 220 512 540
المكتب
+421 220 512 550
التسويق
+420 226 259 975
دعم المحادثة الفورية 24/5
+421 233 006 951
فرع
XTB S.A. VARSOVIA SUCURSALA BUCURESTI
Sucursala Bucuresti Bulevardul Eroilor, nr. 18, sector 5
Bucuresti, Romania
فتح الحساب
+40 31 425 54 92
مكتب
+40 31 425 54 90

office@xtb.ro

دعم المحادثة الفورية 24/5
+40 31 425 54 93
التسويق
+40 749 103 000
فرع
XTB S.A. SUCCURSALE FRANÇAISE
20 avenue André Prothin
92927 Paris La Défense Cedex, France
مكتب
+33 1 53 89 20 10
التسويق
+33 1 53 89 60 30
دعم المحادثة الفورية 24/5
+33 1 53 89 63 30
فتح الحساب
+33 1 53 89 60 30
فرع
XTB S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
Edificio Iberia Mart I Calle Pedro Teixeira 8, 6ª Planta
28020-Madrid
مكتب
+34 915 706 705
التسويق
+34 915 706 705

marketing@xtb.es

Extensión 3

دعم المحادثة الفورية 24/5
+34 915 706 705

support@xtb.es

Extensión 2

فتح الحساب
+34 915 706 705

sales@xtb.es

Extensión 1

وسائل الاتصال

comunicacion@xtb.es

contactUs.numbers.legal

compliance@xtb.es

فرع
XTB LIMITED
Level 9, One Canada Square
Canary Wharf, E14 5AA, London
United Kingdom
فتح الحساب
+44 2036953085
مكتب
+44 2036953085
دعم المحادثة الفورية 24/5
+44 2036953086
التسويق
+44 2036953087
فرع
فرع
XTB MENA Limited (DFSA)
Office 613, Level 6, Liberty House Building,
DIFC, Dubai, UAE 482081
مكتب
+971 43768200
التسويق
+971 43768201
دعم المحادثة الفورية 24/5
+971 43768202
فرع
XTB Indonesia
Treasury Tower, Lantai 09 Unit N, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
دعم المحادثة الفورية 24/5
021-50151888

support@xtb.id

شكاوى العملاء
021 5032 3718

compliance@xtb.id

pengaduan.bappebti.go.id

فرع
XTB Financial Consultation LLC (SCA)
Unit 104, The Offices 5, One central, DWTC
Dubai, United Arab Emirates
دعم المحادثة الفورية 24/5
+971 44905000
الرقم المجاني
800 XTB UAE (800 983 823)
فرع
XTB Agente de Valores SpA (CMF)
Av. Apoquindo 4501, Of 1604 - Las Condes
Santiago, Chile
التشيلي
+56 232629600
دعم المحادثة الفورية 24/5
+56 229141064

