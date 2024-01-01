لا توجد وصفة للنجاح في سوق الفوركس. ومع ذلك، هناك بعض الجوانب التي ستساعدك على أن تصبح متداولًا أفضل. فيما يلي بعض النصائح: ابدأ بحساب تجريبي (قبل المخاطرة بأموال حقيقية - تعرف على السوق ومارس استراتيجية التداول الخاصة بك) ، قم بتطوير خطة تداول (من المهم أن يكون لديك خطة واضحة قبل بدء التداول) ، استخدم أدوات إدارة المخاطر (إدارة المخاطر الخاصة بك عند التداول، من خلال أوامر إيقاف الخسارة على سبيل المثال) ، لا تقم بالمبالغة (من السهل أن تنشغل بإثارة التداول، ولكن من المهم التمسك بخطتك وعدم المبالغة).