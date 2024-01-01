اقرأ أكثر
أكثر من 50+ زوج من العملات كعقود الفروقات (CFD)
البيع على المكشوف

تداول عقود الفروقات على أزواج العملات العالمية

افتح مراكز طويلة وقصيرة برافعة مالية على أزواج العملات من الأسواق المتقدمة والناشئة.

سبريد تنافسي

احصل على أقصى استفادة من كل صفقة مع سبريد يبدأ من 0.00008 السبريد - .

رسوم تبييت قليلة

احتفظ بمراكزك مفتوحة لفترات أطول مع رسوم تبييت قليلة

صفقات صغيرة متاحة (ميكرو لوت)

أدارة صفقاتك بدقة بفضل حجم التداول الذي يبدأ من 0.01 لوت.

أكمل العملية في 15 دقيقة دون تعقيدات غير ضرورية.

العرض

تداول على أكثر من 50 زوج من العملات كعقود الفروقات (CFD)

عقود الفروقات (CFD)

استخدم عقود الفروقات (CFD)

اتجاه صاعد أو هابط

تداول في اتجاهات الأسعار الصاعدة والهابطة لجميع أزواج العملات المتاحة.

استخدام الرافعة المالية في صفقاتك

استفد من الوظائف التي تتيح لك إجراء معاملات بمبالغ تتجاوز رأس المال المتداول. تذكر أن مخاطر الخسارة تزيد إذا لم يكن الاستثمار على النحو المتوقع.

أموالك في حسابات منفصلة

تأكد من أن أموالك محفوظة في حسابات بنكية منفصلة ولا يمكن استخدامها في أنشطة تتعلق بعمل الشركة.

إدارة المراكز

أبق معاملاتك تحت السيطرة

وقف الخسارة

حدد مستويات الخسارة المقبولة وأغلق المراكز تلقائيًا عندما يتم الوصول إلى سعر معين.

أوامر معلقة

افتح مراكز تلقائيًا عندما تصل الأداة إلى السعر الذي حددته، دون الحاجة لمراقبة الرسوم البيانية باستمرار.

جني الأرباح

حقق أرباحًا وأغلق المعاملات تلقائيًا عند السعر المحدد دون الحاجة لمتابعة السوق باستمرار.

ثقة

🏆 وسيط العام وفقًا ل Invest Cuffs 2024

1.7 مليون+

عملاء مجموعة XTB

5 مليون +

تحميل للتطبيق

20+

سنوات في السوق مع مجموعة XTB

FSC

تنظمها السلطات

2FA

تسجيل دخول آمن بالتحقق بخطوتين

أخبار

ابقَ على اطلاع مع آخر أخبار السوق لدينا

تعليم

استكشف قاعدة المعرفة الشاملة

:وقت القراءة دقائق

:وقت القراءة دقائق

:وقت القراءة دقائق
دعم مخصص

نعم، نحن نتحدث العربية!

في حالة وجود أي أسئلة، يمكنك بسهولة التواصل معنا بالطريقة الأكثر ملاءمة لك

هاتف

بريد إلكتروني

محادثة مباشرة
الأسئلة الشائعة

هل لديك المزيد من الأسئلة؟

لقد جمعنا أهم الموضوعات التي يهتم بها عملاؤنا في أغلب الأحيان. إذا لم تعثر على إجابة لسؤالك ، فيرجى الاتصال بدعم العملاء

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات