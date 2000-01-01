اقرأ أكثر
التقويم الاقتصادي

رؤية الأحداث الرئيسية القادمة في السوق

استخدم تقويمًا اقتصاديًا لاتخاذ قرارات مالية أفضل
اخبار السوق
المزيد 
مقالات تعليمية
المزيد 
الأسئلة والأجوبة

كيفية استخدام التقويم الاقتصادي؟

يوفر التقويمات الاقتصادية رؤى حول الأحداث الاقتصادية القادمة، وإصدارات البيانات، والإعلانات التي قد تؤثر على الأسواق المالية.

اخبار

ابقَ على اطلاع

شاهد جميع أخبار السوق 
اقرأ 
اقرأ 
اقرأ 
تعليم

تعلم المزيد عن الأسواق

شاهد جميع المقالات التعليمية 

:وقت القراءة دقائق

:وقت القراءة دقائق

:وقت القراءة دقائق

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات