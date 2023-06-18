اقرأ أكثر
الوثائق

جميع الوثائق في ملف PDF

استعراض الوثائق التي تحتوي على جداول المواصفات للأدوات والأوراق المالية، وشروط الاستثمار، والرسوم، وجوانب أخرى متعلقة بالاستثمار.

جدول المواصفات لأدوات السوق المنظمة (OMI) لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
إبتداءً من 27.09.2025

جدول المواصفات لأدوات السوق المنظمة (OMI)
إبتداءً من 27.09.2025

جدول المواصفات لأدوات السوق المنظمة (OMI)
إبتداءً من 01.09.2025

جدول المواصفات
ابتداءً من 27.09.2025

جدول المواصفات
ابتداءً من 24.05.2025

جدول المواصفات (دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)
ابتداءً من 27.09.2025

جدول المواصفات (دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)
ابتداءً من 24.05.2025 جدول المواصفات (دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) مع العمولات
ابتداءً من 14.06.2024

جدول مواصفات عقود فروقات الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة
إبتداءً من 01.09.2025

جدول مواصفات عقود فروقات الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة
إبتداءً من 09.05.2025

جدول المواصفات عقود فروقات الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)
إبتداءً من 01.09.2025

جدول الهامش
إبتداءً من 27.09.2025

جدول الهامش
إبتداءً من 09.05.2025

جدول الهامش (دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - XS)
ابتداءً من 27.09.2025

جدول الهامش (دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - XS)
ابتداءً من 09.05.2025

جدول الهامش (دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - MT4)
ابتداءً من 16.12.2023

جدول الهامش (دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - MT4)
ابتداءً من 18.06.2023

جدول التمديد
2024

جدول التمديد
2025

جدول نقاط عمولة التبييت

