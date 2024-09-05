صناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي - الاستثمار الذكي في مجال الذكاء الاصطناعي

وقت القراءة: 18 دقائق

لقد أصبح واضحًا أنه في النهاية، سيغير الذكاء الاصطناعي عالمنا. أي الشركات يمكنها أن تساهم في هذا التغيير أيضًا، وأي القطاعات يمكن أن تستفيد من زيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي؟ سنجيب على هذه الأسئلة في المقال.

في هذه المقالة سوف تتعلم

● فهم صناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي

● تقييم صناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي: العوامل الرئيسية

● أفضل صناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي

● المخاطر والمكافآت

● المحفظة الاستثمارية لصناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي

● ملخص

● الأسئلة الشائعة

هل توافق على أن التكنولوجيا ستغير العالم في العقود القادمة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيمكن للمرء أن يفكر في الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. وبعد دخول الذكاء التشغيلي عالم الأعمال، حاولت الأسواق المالية تقييم هذا التغيير التاريخي. حيث تعتبر قوية بما يكفي لتغيير تقييم بعض الشركات بشكل كامل وتعطيل نماذج الأعمال. من الصعب حقًا اختيار الشركات الجيدة، دون المخاطرة بالاستثمار في الشركات الاخرى، حيث أن التكنولوجيا تستمر في التغير. قد يكون اختيار الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بالنسبة لبعض المستثمرين أمرًا محفوفًا بالمخاطر ويجلب مخاطر إضافية. غالبًا ما يستخدم المستثمرون المحترفون والأفراد الصناديق المتداولة في البورصة.

لماذا؟ تتيح هذه الأدوات الفرصة للحصول على عرض متوازن لجميع شركات التكنولوجيا، بما في ذلك قطاع الذكاء الاصطناعي. وهذا يحد من إمكانية الاستثمار فقط في الشركات الجيدة في المستقبل، ولكنه يحد أيضًا من مخاطر الاستثمار في الشركات الخاطئة، مع المخاطر الكامنة المرتبطة بهذه الاستثمارات. من خلال التنقل في نمو اتجاه الذكاء الاصطناعي، دليلنا الذي يركز على صناديق الاستثمار المتداولة التي تعرض التعرض المباشر وغير المباشر للذكاء الاصطناعي. سنعرض الإيجابيات والسلبيات ونحاول تحديد الاستراتيجيات الرئيسية للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على مؤشر Nasdaq100.

معلومات رئيسية

● لدى المستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من اتجاه الذكاء الاصطناعي، ثلاث فرص أساسية: شراء الأسهم، أو الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة، أو الخلط بين الاستراتيجيتين.

● نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يمثل تقنية قوية، ونتائجها غير معروفة في المستقبل، فقد يكون من الصعب التنبؤ بالشركات الجيدة على المدى الطويل، مع عدم وجود خطر الاستثمار في الشركات الخاسرة

● توفر صناديق الاستثمار المتداولة مثل Nasdaq100 للمستثمرين فرص متنوعة على سوق الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الشركات بدءًا من الشركات المصنعة للأجهزة الأمريكية وحتى شركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المبتكرة

● بدلاً من المراهنة على شركة واحدة أو عدد قليل من الشركات، تعرض صناديق الاستثمار المتداولة فرص الاستثمار في العشرات أو المئات منها في نفس الوقت. حيث تتيح فرص تداول أداء جميع القطاعات، بدلا من سهم واحد

● اعتماد استراتيجيات مختلفة لدمج صناديق الاستثمار المتداولة هذه في محفظة استثمارية متوازنة، قد يكون مفتاحًا لإدارة المخاطر والتحوط.

منذ إنشاء GPT في خريف عام 2022 إلى أبريل 2024، ارتفعت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل شركةNvidia والتي هي أكبر منتج لرقائق الذكاء الاصطناعي ومزود للتكنولوجيا، وشركة Super Micro Computers منتجة رفوف الخوادم لمراكز البيانات. ومع ذلك، فإن تقلبات هذه الأسهم مرتفعة، وقد لا تكون مخاطر التركيز مقبولة من قبل بعض المستثمرين الذين يسعون إلى التنويع. كما أن الأداء السابق لا يضمن أبدًا النتائج المستقبلية.

المصدر: أبحاث شركة XTB، بلومبرج فاينانس إل بي



فهم صناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي

تعمل صناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي بشكل مشابه للأسهم الفردية، وهي صناديق استثمارية تركز على الشركات المشاركة في تطوير الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فهي توفر ميزة إضافية تتمثل في التنويع. يتم اختيار الشركات لإدراجها في صناديق الاستثمار المتداولة للذكاء الاصطناعي بناءً على مشاركتها في الأنشطة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. من صانعي شرائح الذكاء الاصطناعي الذين ينتجون الأجهزة اللازمة إلى الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطوير أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة. إن الاستثمار في صندوق صناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي يشبه شراء جزء من سوق الذكاء الاصطناعي بأكمله، مما يوفر التعرض لمجموعة واسعة من الأسهم، والتي تشمل كلا من اللاعبين الراسخين والناشئين.

أنواع صناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي



يمكن تصنيف صناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع إلى نوعين أساسيين:

1. صناديق الاستثمار المتداولة في مجال التكنولوجيا: تركز هذه الصناديق على الاستثمار في الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا. بما في ذلك أولئك الذين يشاركون بشكل مباشر في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وصناعة أشباه الموصلات.

2. صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية: تركز هذه الصناديق على موضوعات محددة تتعلق بطريقة ما بالذكاء الاصطناعي، مثل الروبوتات أو المركبات ذاتية القيادة.

من ناحية أخرى، تم تصميم صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية حول صناعات أو اتجاهات أو مواضيع محددة. حيث تهدف إلى الاستفادة من نمو سوق الذكاء الاصطناعي داخل سوق الأوراق المالية. ولكن كما ذكرنا، لا يزال من الصعب التنبؤ بالشركات الجيدة، ومن الصعب أيضًا التنبؤ بالقطاع الذي سينمو "بسبب ثورة الذكاء الاصطناعي" على المدى الطويل. قد تكون صناديق الاستثمار المتداولة في مجال التكنولوجيا خيارًا أكثر تحفظًا.

تقييم صناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي: العوامل الاساسية

ينبغي أخذ عوامل مثل نسب النفقات والأداء السابق والتنويع في الاعتبار عند تقييم صناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي. وفيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها:

● نسب المصروفات: تمثل الرسوم التي يتقاضاها موفر صناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن تؤثر بشكل مباشر على العوائد طويلة الأجل لصندوق الاستثمار المتداول. بشكل عام، "كلما كان أرخص، كلما كان ذلك أفضل"

● الأداء السابق: يعد أخذ الأداء التاريخي في الاعتبار أمرًا بالغ الأهمية، لأنه يوفر نظرة ثاقبة لقدرة صناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي على تتبع مؤشرها الأساسي أو استراتيجية الاستثمار الخاصة بها مع مرور الوقت. تذكر أنه حتى الأداء المتفوق لا يضمن عوائد ناجحة

● التنويع: يمكن أن يساعد تقييم تنويع صناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي في تحديد ملف المخاطر الخاص بها وإمكانات النمو على المدى الطويل. حاول دائمًا تحليل مدى "تركيز" صناديق الاستثمار المتداولة، وكلما كانت أكثر تركيزًا، زادت المخاطر المرتبطة ببعض "الاضطرابات في القطاع" التي تجلبها.

فن التنويع

ومن ناحية أخرى، يمكن أن يساعد التنويع في تخفيف المخاطر من خلال نشر الاستثمارات عبر مختلف مجموعات الذكاء الاصطناعي الفرعية وفئات الأصول والقطاعات والمناطق الجغرافية، وبالتالي تقليل المخاطر المرتبطة بأي استثمار فردي. يعد المؤشر الأساسي، الذي يحدد أداء واستراتيجية الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي، جانبًا مهمًا آخر يجب فهمه.

تذكر أن التنويع قد لا يقتصر على صندوق استثمار متداول واحد فقط، حيث يقترح مديرو الاستثمار ذوو المستوى العالمي مثل "راي داليو" أن أي مستثمر يجب أن يفكر في شراء أصول غير مترابطة، مما قد يحد من مخاطر المحفظة الإجمالية. قد ينظر المستثمرون إلى التعرض لصناديق الاستثمار المتداولة في هذا المجال ليس فقط كمحفظة أساسية ولكن أيضًا كجزء من استراتيجية أوسع ولكن يجب أن يعلموا أن التنويع غير الكامل قد لا يؤدي إلى نتائج متفوقة، وبشكل عام فإن التنويع يعني عادةً عوائد استثمار أقل.

افضل صناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي

صناديق الاستثمار المتداولة التي تتناول موضوع الذكاء الاصطناعي هي:

iShares Nasdaq100 UCITS ETF

Wisdom Tree Artificial Intelligence UCITS ETF

iShares Information technology ETF UCITS

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF

iShares S&P 500 Information technology sector UCITS ETF

iSharers Electric Vehicles and Driving technology UCITS ETF

xTracker Artificial intelligence and Big Data UCITS ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF

L&G Artificial intelligence UCITS ETF

iShares Automation and Robotics UCITS ETF

VanEck Semiconductor UCITS ETF

توفر صناديق الاستثمار المتداولة هذه فرص متنوعة لمجموعة من الشركات المتداولة علنًا العاملة في أسهم الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة، المرتبطة بقطاعات مثل:

● برامج التكنولوجيا ومراكز البيانات

● خدمات السحابة وتكنولوجيا المعلومات

● أشباه الموصلات والمعدات

● الإعلانات الرقمية والوسائط

● الروبوتات والأتمتة

● السيارات ذاتية القيادة

جميع القطاعات المذكورة أعلاه مرتبطة بطريقة ما بالذكاء الاصطناعي. وقد يؤدي المزيد من تطوير الذكاء الاصطناعي إلى تغيير كل من هذه الصناعات. بعض من أكبر شركات التكنولوجيا مثل Nvidia أو Alphabet أو Microsoft موجودة في جميع صناديق الاستثمار المتداولة المذكورة تقريبًا. أفضل مصدر لمعرفة المزيد عن أي من صناديق الاستثمار المتداولة المذكورة هو الموقع الرسمي المتعلق بكل منها. تذكر أن "أوزان" الشركات في كل محفظة من صناديق الاستثمار المتداولة قد تلعب دورًا رئيسيًا. المؤشر الأكثر شعبية هو iShares Nasdaq100 الذي يمنح المستثمرين فرص تداول أسهم 100 شركة من الصناعات التكنولوجية الثقيلة وأكبر الصناعات الأمريكية في العالم.

المميزات والسلبيات





مثل أي استثمار آخر، تتحتوي صناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي أيضًا على حصتها من المخاطر. تشمل المخاطر الأساسية تقلبات السوق والتغييرات التنظيمية التي يمكن أن تؤثر على صناعة الذكاء الاصطناعي، وبالتالي أداء صناديق الاستثمار المتداولة للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالقدرة على تعديل تخصيص أصولها لصالح الاستثمارات التي من المتوقع أن تحقق أداءً جيدًا خلال فترات تقلبات السوق.

ومع ذلك، فإن الفوائد المحتملة للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للذكاء الاصطناعي كبيرة، بما في ذلك التنويع والقدرة على التكيف مع بيانات السوق الجديدة والقدرة على الاستفادة من نمو قطاع الذكاء الاصطناعي. توفر صناديق الاستثمار المتداولة للذكاء الاصطناعي التعرض لمجموعة واسعة من شركات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر للمستثمرين فرصة الاستفادة من النمو المحتمل لهذه الصناعة.

دعونا نحلل إيجابيات وسلبيات استثمار في صناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي، بالنسبة للمستثمرين الذين يقبلون أن التنويع عادة ما يقلل من عوائد الاستثمار، ولكنه يحد أيضًا من المخاطر الكامنة المتعلقة بالاستثمار غير المتنوع.

المميزات

● التنويع - العدد الأكبر من الأسهم داخل صناديق الاستثمار المتداولة يحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سهم واحد أو مجموعة صغيرة من الأسهم

● فرص التداول في قطاع التكنولوجيا الواسع – شركات التكنولوجيا الجديدة معروفة جيدًا بأداء أسهم قوي في العقود الماضية. اتجاه الذكاء الاصطناعي هو تأكيد وإشارة إلى أن العقود المقبلة قد لا تكون مختلفة (ولكن هناك دائمًا خطر أن تكون كذلك)

● استراتيجية فعالة من حيث الوقت - يجب على مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة، مثل أي مستثمر آخر، إجراء بعض الأبحاث، هذه المنتجات جاهزة للاستثمار (ولكنها ليست خالية من المخاطر على الإطلاق)، وتحليل أداء كل شركة لا معنى له

● فعالية التكلفة ومجموعة مقترحات الاستثمار - بالمقارنة مع صناديق الاستثمار المشتركة، قد تكون صناديق الاستثمار المتداولة عادة وسيلة أرخص بكثير لتحقيق التعرض لسوق الأوراق المالية. كما ذكرنا أعلاه، سوف يصل الذكاء الاصطناعي إلى الكثير من قطاعات السوق، كما أن العرض الحالي لصناديق الاستثمار المتداولة واسع جدًا

● المنتج الاستراتيجي - قد يكون الاستثمار بسيط لكنه ليس سهلا. لكن على الأقل من السهل جدًا فهم صناديق الاستثمار المتداولة. هذه هي المنتجات الاستثمارية الموجهة للمستثمرين المحترفين والهواة على حد سواء، وتستخدم على نطاق واسع بين استراتيجيات الاستثمار السلبية.

السلبيات

● خطر ضعف الأداء - قد يكون أداء مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي أقل من أداء سوق الأوراق المالية. النتائج المستقبلية تكون دائما غير مؤكدة، وقد تؤدي الصفقات "الأكثر ازدحاما" إلى "انفجارات فقاعية".

● التخصيص الخاطئ - قد يكون اختيار صندوق الاستثمار المتداول متسقًا مع الشركات الضعيفة أو الأسهم ذات القيمة المبالغ فيها للشركات عالية الجودة. أخيرًا، قد ينتهي الأمر بسيناريو مشابه لـ فقاعة Nifty-50 خلال السبعينيات عندما كانت أسهم مثل Polaroid أو Kodak أو General Electric تتمتع بتقييمات أعلى إلى حد كبير.

● فخ التنويع - الإفراط في تنويع المحفظة الاستثمارية قد يؤدي إلى نتائج ضعيفة حيث أن الاستثمارات ذات الارتباط السلبي ستحد من عوائد كل استثمار. على سبيل المثال، يمكن التحوط لشراء أسهم التكنولوجيا من خلال الاستثمار في شركات النفط، خلال التوترات الجيوسياسية. لكن هذا النوع من التنويع قد ينتهي بعائدات أقل من المتوسط، إذا كانت عمليات بيع أسهم التكنولوجيا أكبر من عائدات أداء النفط.

● إمكانات نمو محدودة - إذا كنت تمتلك 100 سهم، فيمكنك التأكد من أن عوائد استثمارك لن تكون جيدة مثل المستثمر الذي يمتلك أسهم الشركات الجيدة في وول ستريت. ولكن من الصعب حقًا التنبؤ بالأسهم التي ستتفوق على السوق. يقبل مستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة أن عوائدهم ستكون متوسطة فقط (وهذا لا يعني "غير مرضية".)

● أكثر تكلفة من الأسهم - إن الاحتفاظ بصندوق استثمار متداول يعني أن المستثمرين "سيدفعون" رسوم إلى جهة إصدار صندوق الاستثمار المتداول (iShares، Vangguard، VanEck، GlobalX، وما إلى ذلك). عادةً ما تتراوح نسبة إجمالي النفقات من 0.01% إلى 1% سنويًا ولكن بالمقارنة، فإن الاحتفاظ بالأسهم يكون مجانيًا تقريبًا

محفظة صناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي

يمكن للمستثمرين التفكير في العديد من الاستراتيجيات عند دمج صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في محفظتهم الاستثمارية. وتشمل هذه:

● استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد استراتيجية استثمارية شاملة

● التنويع من خلال صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على الذكاء الاصطناعي

● استكشاف صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية من أجل اتباع نهج أكثر تركيزًا على شركات الذكاء الاصطناعي الخالصة

● الحفاظ على مزيج متنوع من صناديق الاستثمار المتداولة عبر مختلف القطاعات وفئات الأصول

يعد تحمل المخاطر أحد الاعتبارات المهمة عند دمج صناديق الاستثمار المتداولة للذكاء الاصطناعي في محفظة استثمارية. قد يجد المستثمرون الذين لديهم قدرة أعلى على تحمل المخاطر أن صناديق الاستثمار المتداولة للذكاء الاصطناعي جذابة بشكل خاص نظرًا لقدرتها على زيادة العوائد والتعرض المناسب للمخاطر. لتحقيق تنويع المحفظة عبر فئات الأصول والقطاعات والمناطق المختلفة، من الضروري الحفاظ على محفظة متوازنة تتضمن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب أنواع أخرى من الاستثمارات.

صناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي مقابل الأسهم

السؤال الشائع بين المستثمرين المهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي هو ما إذا كان عليهم اختيار صناديق الاستثمار المتداولة للذكاء الاصطناعي أو أسهم الذكاء الاصطناعي الفردية. توفر صناديق الاستثمار المتداولة للذكاء الاصطناعي للمستثمرين فرصة التعرض لمجموعة متنوعة من أسهم الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تمكين التنويع. في المقابل، فإن الاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي الفردية يستلزم شراء أسهم شركات معينة تعمل في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي.

يوفر الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي الفوائد التالية:

● فرص تداول مجموعة متنوعة من أفضل شركات الذكاء الاصطناعي، مما يلغي ضرورة البحث واختيار الأسهم الفردية

● الاستفادة من استراتيجيات إدارة المخاطر مثل تحسين المحفظة والتنويع للتخفيف من المخاطر

● نهج استثماري متخصص ومتنوع في قطاع التكنولوجيا من خلال إتاحة الوصول إلى مجموعة متنوعة من شركات الذكاء الاصطناعي، والمساعدة في توزيع مخاطر الاستثمار عبر كيانات متعددة.

كما نرى، منذ خريف عام 2022 إلى أبريل 2024، تفوق أداء بعض أكبر الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي (مراكز البيانات، وأشباه الموصلات، والبرمجيات، والإعلانات الرقمية) على عوائد مؤشر ناسداك 100، لكن أداء شركتي "أوراكل" و"إنتل" كان أداؤهما أقل من المؤشر القياسي الأمريكي الثقيل للتكنولوجيا.



تذكر أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.



المصدر: أبحاث شركة XTB، بلومبرج فاينانس إل بي

الذكاء الاصطناعي وتأثيره الكبير على استراتيجيات الاستثمار



وبينما نتطلع إلى المستقبل، فمن المتوقع أن يكون للذكاء الاصطناعي تأثير كبير على استراتيجيات الاستثمار. ومع القدرة على دفع التوسع الاقتصادي، وتعزيز القدرات التكنولوجية، وإحداث ثورة في عمليات الاستثمار، يقدم الذكاء الاصطناعي العديد من الفرص للمستثمرين. ومع ذلك، ينبغي أيضًا أخذ المخاطر المحتملة المرتبطة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي بعين الاعتبار. وتشمل هذه:

● الإدامة غير المقصودة أو تضخيم التحيزات المجتمعية

● الافتقار إلى الشفافية وقابلية الشرح

● فقدان الوظائف بسبب أتمتة الذكاء الاصطناعي

● التلاعب الاجتماعي من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي

يمكن أن يكون للتقدم المستقبلي للذكاء الاصطناعي تأثير على أداء صناديق الاستثمار المتداولة للذكاء الاصطناعي من خلال تزويدها بالقدرة على:

● الاستفادة من تقنيات إدارة المخاطر المتقدمة مثل تحسين المحفظة والتنويع من أجل التخفيف من المخاطر

● تحسين عمليات صنع القرار وتعزيز استراتيجيات الاستثمار

● تحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة ودقة لتحديد الاتجاهات والأنماط

● أتمتة التداول وتقليل الأخطاء البشرية

كان هناك تباين ملحوظ في الأداء بين صناديق الاستثمار المتداولة للذكاء الاصطناعي، حيث حققت الاستراتيجيات المواضيعية الرائدة عوائد مذهلة.

الملخص

في الختام، تمثل صناديق الاستثمار المتداولة لشركات الذكاء الاصطناعي فرصة استثمارية مثيرة للاهتمام لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستفادة من نمو وإمكانات صناعة الذكاء الاصطناعي. من خلال فهم الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، سيتمكن المستثمرون من اختيار أفضل الأدوات لتحقيق استراتيجية الاستثمار. تقييم العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند الاستثمار هو فهم المخاطر والمكافآت المحتملة.

يجب على المستثمرين النظر في تكاليف الاستثمار واختيار الأصول المناسبة لتحقيق أهداف استثمارية طويلة المدى. من المتوقع أن ينمو التأثير الإجمالي للذكاء الاصطناعي على الاستثمار، ولكن يجب على المستثمرين أن يعلموا أيضًا أنه إذا كانت التقييمات مرتفعة جدًا، فقد لا تكون اتجاهات الذكاء الاصطناعي كافية لدفع تلك التقييمات إلى أعلى. من المخاطر الرئيسية لأي صندوق استثماري متداول في مجال الذكاء الاصطناعي هو التباطؤ الاقتصادي المحتمل. يجب أن يعرف المستثمرون جيدًا أهمية فهم صناديق الاستثمار المتداولة ودمجها في المحافظ الاستثمارية.

