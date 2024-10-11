كيف تبني محفظة من الأسهم والصناديق المتداولة (ETFs)؟

وقت القراءة: 18 دقائق

يمكن أن تكون الأسهم والصناديق المتداولة (ETFs) أصدقاء لأي مستثمر على المدى الطويل. بدء إنشاء محفظة استثمارية قد يكون تحديًا. تم تصميم دليلنا حول كيفية إنشاء محفظة استثمارية لتبسيط هذه العملية. من خلال خطوات مركزة وقابلة للتنفيذ، ستتعلم كيفية بدء استراتيجية استثمار مرنة وبناء الثروة بمرور الوقت.

في هذه المقالة، ستتعلم:

● النقاط الرئيسية

● إمكانات الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة

● كيفية استخدام الأصول المحفوفة بالمخاطر؟

● المخاطر والعائد

● تقنيات الاستثمار

● الجانب النفسي للاستثمار

● الأسئلة الشائعة

قد يوفر الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين عائدًا متفوقًا لا يُقارن بأي أصل آخر. في الوقت نفسه، تكون أسعار هذه الأصول متقلبة وتعتبر محفوفة بالمخاطر. تعلم كيفية فهم المخاطر للاستفادة من اتجاه سوق الأسهم الصاعد على المدى الطويل.

أهم النقاط الرئيسية

● يجب تنويع محفظة الاستثمار عبر فئات الأصول المختلفة مثل الأسهم والسندات والنقد للتخفيف من المخاطر وتحسين العائدات، مع التأكيد على أهمية فهم دور كل أصل وكيفية استجابته لظروف السوق.

● يحتاج المستثمرون إلى تحديد أهداف مالية واضحة، وتقييم قدرتهم على تحمل المخاطر، والنظر في أفقهم الزمني لصياغة تخصيص استراتيجي للأصول، وموازنة النمو والأمان لمواءمة محفظتهم مع أهدافهم الاستثمارية ورغبتهم في المخاطرة.

● تتضمن إدارة محفظة الاستثمار الفعالة إعادة التوازن بشكل منتظم، والتنقل في تقلبات السوق من منظور طويل الأجل، وفهم الآثار الضريبية، وربما طلب المشورة المهنية لتحسين النمو وتلبية احتياجات التخطيط للتقاعد.



فهم أساسيات محفظة الاستثمار



إن التنقل في سوق الأوراق المالية دون فهم أساسيات محفظة الاستثمار يشبه محاولة قراءة كتاب بلغة لا تفهمها. محفظة الاستثمار عبارة عن مجموعة من الاستثمارات المالية مثل:

● الأسهم

● السلع

● السندات

● صناديق الاستثمار المتداولة

● النقود

يتم اختيار هذه الاستثمارات بعناية وتنويعها عبر فئات الأصول المختلفة للتخفيف من المخاطر وتعظيم العائدات. فكر في الأمر باعتباره سيمفونية مالية حيث يلعب كل أداة دورًا حيويًا.

يعد التنويع عنصرًا أساسيًا في أي استراتيجية استثمارية. يتعلق الأمر بتوزيع البيض في سلال مختلفة، أو من الناحية المالية، الاستثمار في فئات أصول مختلفة مثل الأسهم والسندات والنقد. يعد هذا التنويع أمرًا بالغ الأهمية لإيجاد التوازن بين النمو والمخاطر في محفظة الاستثمار. يعد فهم الارتباط بين فئات الأصول المختلفة وكيفية استجابتها لظروف السوق أمرًا حيويًا لاستراتيجية تنويع فعالة.

تحديد أهدافك المالية

هل وجدت نفسك تائهاً في رحلة بلا وجهة؟ يمكن أن يحدث نفس الشيء في رحلة الاستثمار الخاصة بك إذا لم تحدد أهدافاً مالية واضحة. إن تحديد هدف مالي واضح قبل اختيار استراتيجية الاستثمار أمر بالغ الأهمية لتحقيق نتائج ناجحة. تعمل أهدافك المالية كنجم مرشد، يقودك نحو الاستثمارات الأكثر ملاءمة من حيث المخاطر والجدول الزمني.

تخيل أنك حددت هدفاً مالياً لتوفير مليون دولار. قررت استثمار 10 آلاف دولار سنوياً لمدة 29 عاماً، بهدف تحقيق عائد سنوي بنسبة 8%. يمكن لهذا الهدف الواضح أن يوجه استراتيجية الاستثمار الخاصة بك ويساعدك على الالتزام بها. يعد تحديد مثل هذا الهدف الواضح أمراً حيوياً بشكل خاص للشباب، الذين يحتاجون إلى تطوير الصبر في الاستثمار ومراجعة تقدمهم بانتظام لتجنب القرارات المبكرة.



تقييم تحملك للمخاطر

هل تشعر بالغثيان عندما تركب قطار الملاهي؟ أم أنك تستمتع بالإثارة التي توفرها لك هذه الرحلة؟ إن رد فعلك تجاه قطار الملاهي يشبه استجابتك العاطفية لمخاطر الاستثمار. ويعكس تحملك للمخاطر قدرتك العاطفية على التعامل مع انحدارات السوق. ويحدد مدى شعورك بالراحة مع احتمالية حدوث تقلبات في السوق. ويتعلق الأمر بفهم مقدار المخاطر المالية التي يمكنك التعامل معها دون أن تفقد النوم.

تتضمن العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تحديد تحملك للمخاطر ما يلي:

● عمرك

● دخلك

● الوقت المتبقي حتى التقاعد

● رد الفعل العاطفي تجاه تغيرات السوق

يساعد فهم تحملك للمخاطر في اتخاذ خيارات استثمارية مدروسة والالتزام باستراتيجية الاستثمار التي اخترتها عند مواجهة تقلبات السوق. وإذا كنت تستطيع تحمل رحلة قطار الملاهي التي تنطوي على استثمارات ذات مخاطر أعلى، فقد تتم مكافأتك بعوائد أعلى.



دور التوقيت في الاستثمار

يعتبر الوقت عاملاً أساسياً في الاستثمار. يلعب أفقك الزمني دوراً هاماً في تشكيل استراتيجية الاستثمار الخاصة بك. يتضمن الاستثمار مع فهم واضح لأفقك الزمني معرفة المدة التي تخطط فيها لتحقيق أهدافك المالية. على سبيل المثال، إذا كنت تدخر لتمويل تعليم طفلك الجامعي، فقد يكون أفقك الزمني 10 سنوات. إذا كنت تستثمر من أجل التقاعد، فقد يكون أفقك الزمني 30 عامًا أو أكثر.

يمكن للمستثمرين الذين لديهم أفق زمني أطول تحمل المزيد من المخاطر. يمكنهم تخصيص أصولهم لتشمل نسبة أعلى من الأسهم أو الاستثمارات الأخرى ذات المخاطر الأعلى، والتي لديها القدرة على تحقيق عوائد أعلى ولكنها قد تشهد المزيد من التقلبات قصيرة الأجل. يمكن للمستثمرين طويلي الأجل الاستفادة من الاتجاه الصاعد التاريخي لسوق الأوراق المالية ولديهم ميزة عدم الحاجة إلى مراقبة تقلبات السوق قصيرة الأجل بنشاط.





صياغة مخطط تخصيص الأصول الخاص بك



بعد أن أصبحت لديك أهداف مالية واضحة، وفهم لمدى تحملك للمخاطر، وأفق زمني محدد، فأنت الآن جاهز لصياغة مخطط تخصيص الأصول الخاص بك. تخصيص الأصول هو عملية تقسيم استثماراتك بين أنواع مختلفة من الأصول، مثل:

● الأسهم

● السندات

● العقارات

● النقود

● السلع الأساسية

في محفظة للتخفيف من المخاطر والتوافق مع أهداف الاستثمار. الأمر أشبه بالتخطيط لنظام غذائي متوازن لتحقيق أهدافك الصحية.

يتأثر تكوين محفظة الاستثمار الخاصة بك بتحملك للمخاطر. وفيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها:

● قد يفضل المستثمرون المحافظون السندات والأسهم ذات العائدات.

● قد يختار أولئك الذين يتمتعون بتحمل أعلى للمخاطر الأسهم النامية نظرًا لملفها المرتفع المخاطر والعائد المرتفع.

● يعد التنويع عبر فئات الأصول المختلفة استراتيجية حاسمة لإدارة المخاطر، وخاصة خلال ظروف السوق غير المؤكدة.



التوازن بين النمو والأمان



إن إيجاد التوازن بين النمو والأمان في محفظتك يشبه المشي على حبل مشدود. فمن ناحية، لديك أسهم النمو التي قد ترتفع بسرعة ولكنها تحمل أيضًا مخاطر أعلى. ومن ناحية أخرى، لديك استثمارات أكثر أمانًا مثل السندات التي تقدم عوائد ثابتة بمرور الوقت. وتعتبر أسهم النمو مثالية للمستثمرين الذين يتمتعون بتحمل عالٍ للمخاطر أو لأولئك الذين لديهم استراتيجية طويلة الأجل لا تقل مدتها عن ثلاث إلى خمس سنوات.

يتطور التوازن في محفظتك بمرور الوقت. وبصفتك مستثمرًا شابًا، يمكن أن يميل تخصيص محفظتك الأولي بشكل أكبر نحو الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة الموجهة نحو النمو، والتي تعد أفضل للمراحل المبكرة من الاستثمار بسبب فترة التعافي الأطول المتاحة. ومع تقدمك في العمر، قد تجد نفسك تميل أكثر نحو السندات وأصول الدخل الثابت لتقليل تقلبات المحفظة.

دمج الأوراق المالية ذات الدخل الثابت



الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، مثل السندات، هي السلاحف في السباق ضد أرانب الأسهم النامية. قد لا تتقدم بسرعة كبيرة بمكاسب كبيرة، لكنها توفر عوائد ثابتة بمرور الوقت. السندات هي قروض للشركات أو الحكومات يتم سدادها بمرور الوقت مع الفائدة، وتعتبر استثمارات أكثر أمانًا من الأسهم ذات العائدات المنخفضة.

تتقلب الاستثمارات ذات الدخل الثابت مثل السندات بشكل أقل من الأنواع الأخرى من الاستثمارات وتوفر ميزة الدفع النقدي المنتظم. إنها توفر مصدر دخل يمكن التنبؤ به وآمن نسبيًا. غالبًا ما يشمل الاستثمار في الدخل السندات والأسهم التي تدفع أرباحًا. ومع ذلك، فإن مخاطر الاستثمار في الدخل تشمل إمكانية خفض الأرباح من الأسهم وعائدات السندات غير الجذابة التي قد لا تتفوق على التضخم.



الاستثمارات البديلة



إن عالم الاستثمارات البديلة يقع خارج نطاق الأسهم والسندات التقليدية. حيث توفر هذه الاستثمارات، مثل الأسهم الخاصة والمعادن الثمينة والعملات المشفرة، طبقة إضافية من التنوع لمحفظتك. فكر فيها باعتبارها التوابل في الكاري الاستثماري الخاص بك، حيث تضيف نكهات فريدة وتعزز الطعم العام.

إن منتجات الاستثمار في البيتكوين (ETPs) هي إحدى الطرق الممكنة للتداول دون الدخول في بورصات العملات المشفرة. قد يختار المستثمرون الاستثمار في تلك المنتجات، مثل Bitcoin Exchange Traded Notes (ETNs) أو Van Eck Bitcoin ETN أو BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto ETN للتداول في عالم البيتكوين. من الناحية الفنية، فإن الاستثمار في ETNs يشبه صناديق الاستثمار المتداولة.

إن توسيع البصمة الجغرافية لمحفظة الاستثمار يساعد في اغتنام فرص متعددة والتخفيف من تحيز البلد الأم.



اختيار أدوات الاستثمار المناسبة

كما يمتلك النجار صندوق أدوات مليئًا بأدوات مختلفة لمهام مختلفة، فإنك كمستثمر تمتلك مجموعة متنوعة من أدوات الاستثمار تحت تصرفك. وتأتي هذه الأدوات، مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة والأسهم الفردية، بمجموعة من المزايا الخاصة بها ويمكن استخدامها لتناسب استراتيجية الاستثمار وأهدافك.

تتمتع صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة بخصائص وفوائد مختلفة:

● عادةً ما تتم إدارة صناديق الاستثمار المتداولة أو غيرها من منتجات الاستثمار المتداولة مثل سندات الخزانة المتداولة بشكل سلبي ويمكن تداولها مثل الأسهم.

● توفر صناديق الاستثمار المتداولة مرونة التداول مثل الأسهم ويمكن أن تكون أداة منخفضة التكلفة لتحقيق تنويع المحفظة.

● يتطلب الاستثمار في صناديق الأسهم جهدًا أقل للتتبع والإدارة من امتلاك الأسهم الفردية.

● تحقق صناديق الأسهم عوائد مستقرة وتوفر متوسط ​​عائد مرجح لجميع الشركات المدرجة في الصندوق.



الصناديق المشتركة: التنويع ببساطة

الصناديق المشتركة تشبه البوفيه في المطعم. فهي تقدم مجموعة متنوعة من الاستثمارات في مكان واحد، يديرها مدير صندوق محترف، مما يوفر للمستثمرين محفظة متنوعة. يمكنك الاختيار بين الصناديق المُدارة بنشاط، والتي تهدف إلى التفوق على السوق من خلال الاختيار من قبل الخبراء، وصناديق المؤشرات، التي تتبع مؤشرًا مرجعيًا.

تقدم الصناديق المُدارة بشكل سلبي أو المحافظ الجاهزة التي أنشأها الخبراء حلاً استثماريًا يوفر الوقت للأفراد الذين يفضلون عدم الانخراط في بحث مكثف. يمكن لبعض الصناديق المشتركة مثل صناديق التاريخ المستهدف إعادة التوازن تلقائيًا بمرور الوقت، بما يتماشى مع أفق الوقت للمستثمر.



الصناديق المتداولة في البورصة: المرونة والتحكم

الصناديق المتداولة في البورصة تشبه قائمة الطعام في المطعم. فهي توفر المرونة لبناء محفظة متنوعة يمكنها تتبع مؤشرات سوق الأوراق المالية المختلفة. الاستثمار السلبي، الذي يهدف إلى تكرار عائدات مؤشر سوق الأوراق المالية، هو استراتيجية أساسية تسهلها العديد من الصناديق المتداولة في البورصة.

إن تنفيذ استراتيجية الشراء والاحتفاظ مع الصناديق المتداولة في البورصة القائمة على المؤشرات يمكن أن يكون نهجًا بسيطًا وفعالًا لتحقيق النجاح الاستثماري الطويل الأجل. يتعلق الأمر باتخاذ خيار استراتيجي من القائمة والالتزام به، بدلاً من التبديل باستمرار بين الأطباق.

الأسهم الفردية: مزايا الملكية المباشرة

الاستثمار المباشر في الأسهم الفردية يمنحك شعورًا بالملكية. فأنت تمتلك جزءًا من الشركة، ويمكنك جني فوائد مثل الأرباح الموزعة على المساهمين. تدفع الشركات الكبرى أحيانًا 3 أو 4 في المائة سنويًا كأرباح.

الاستثمار في الأسهم ينطوي على مخاطر عدم ضمان الأرباح بسبب التحديات مثل:

● تقلبات السوق

● التحولات الاقتصادية

● تغييرات السياسة

● الأحداث العالمية الكبرى

يتطلب تحليل الأسهم الفعال مجموعة من العمليات التحليلية لفهم المخاطر والعائدات المحتملة بشكل أفضل.

التعامل مع تقلبات السوق

لا تسير الأسواق دائمًا بسلاسة. فقد تكون مضطربة في بعض الأحيان، حيث ترتفع الأسعار وتنخفض. وهذا ما يُعرف بتقلبات السوق، ويتطلب التعامل معها مهارة وصبرًا. وقد أصبحت التقلبات وعدم اليقين المتزايدين من السمات الرئيسية لمشهد الاستثمار الجديد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عوامل مثل عدم اليقين بشأن التضخم وتحولات السياسة.

يوصى بالاستثمار من منظور طويل الأجل للتخفيف من آثار التقلبات. تاريخيًا، كانت الاستثمارات طويلة الأجل في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مربحة للأفراد على مدى فترة 20 عامًا. وعلى الرغم من انخفاضات السوق، فإن الحفاظ على الاستثمار خلال هذه الفترات أمر بالغ الأهمية لأنه يسمح بتحقيق مكاسب طويلة الأجل والتغلب على الخسائر قصيرة الأجل. ومع ذلك، لا يمكن ضمان أي شيء في الأسواق المالية، والأداء السابق لا يضمن العائدات المستقبلية؛ حتى من الاستثمار في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

إعادة التوازن الاستراتيجي: الحفاظ على محفظتك الاستثمارية على المسار الصحيح

تمامًا كما تحتاج السفينة إلى تعديل مسارها بناءً على التيارات والرياح، فإن محفظتك الاستثمارية تحتاج إلى إعادة التوازن بانتظام للبقاء على المسار الصحيح. وللحفاظ على محفظة ثابتة بمرور الوقت تتوافق مع أهداف المستثمر، من المهم إعادة التوازن بشكل نشط للمحفظة من خلال بيع الأصول العاملة وإعادة الاستثمار وفقًا لإطار تخصيص الأصول المستهدفة.

يتم دعم النمو المستدام للمحفظة من خلال إعادة استثمار الأرباح للاستفادة من الفائدة المركبة، وتقديم مساهمات منتظمة تستفيد من متوسط ​​التكلفة بالدولار. يتيح تنفيذ مراجعة سنوية للمحفظة للمستثمرين إجراء التعديلات اللازمة للبقاء على المسار الصحيح، في حين يساعد الحفاظ على حاجز في التنقل عبر تقلبات السوق دون الانحراف عن استراتيجية الاستثمار الطويلة الأجل.

دمج التبعات الضريبية في استراتيجيتك

يمكن أن تشكل الضرائب جزءًا كبيرًا من عوائد الاستثمار. إن تجاهل التبعات الضريبية قد يكون بمثابة تجاهل الفيل في الغرفة. يمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة أكثر كفاءة ضريبية من صناديق الاستثمار المشتركة بسبب انخفاض معدل دوران رأس المال وعملية إنشاء واسترداد الاموال، والتي قد تقلل من الأحداث الخاضعة للضريبة.

تخضع مكاسب رأس المال قصيرة الأجل للضريبة كدخل عادي، بمعدلات تصل إلى 37%، بينما تخضع المكاسب طويلة الأجل للضريبة بمعدلات مخفضة تبلغ 0% أو 15% أو 20%. يمكن للفرد استخدام المخصصات والإعفاءات الضريبية السنوية بشكل استراتيجي لتلبية احتياجات الدخل دون تحمل أي مسؤولية ضريبية على مكاسب رأس المال. إن فهم جميع التكاليف المرتبطة بالمشورة المالية أمر بالغ الأهمية للعملاء لاتخاذ قرارات مدروسة.

عقلية المستثمر: الصبر والمثابرة

لا يتعلق الاستثمار بالأرقام والأسواق فحسب. بل يتعلق أيضًا بالعقلية. الصبر والمثابرة من السمات الحيوية للمستثمر الناجح. يمكن أن تزيد العائدات المركبة الثروة بشكل كبير بمرور الوقت عندما يتم الاحتفاظ بالاستثمارات على المدى الطويل. يمكن أن يؤدي إعادة استثمار الأرباح إلى نمو محفظة الاستثمار بشكل كبير بسبب تأثيرات العائد المركب.

يتطلب الاستثمار طويل الأجل تحمل انخفاضات السوق والتحلي بالصبر من أجل التعافي والنمو المحتمل. يمكن أن يؤدي الإضافة المستمرة إلى الاستثمارات أثناء انخفاض الأسعار من خلال خطط الادخار المنتظمة إلى شراء الأسهم بأسعار أفضل، مما يفيد المستثمرين عندما ينتعش السوق.

الاستفادة من المشورة المهنية

لن تحاول إصلاح مشكلة معقدة في السيارة بدون ميكانيكي، أليس كذلك؟ وبالمثل، فإن طلب المشورة المهنية من مستشار مالي يمكن أن يكون لا يقدر بثمن في عالم الاستثمار المعقد. يوصى بتعيين مستشار مالي للمستثمرين الذين يحتاجون إلى المساعدة في تقييم قدرتهم على تحمل المخاطر وأهدافهم المستقبلية وإدارة محافظهم الاستثمارية.

يمكن أن يكون المستشار المالي أداة قيمة في صندوق أدوات الاستثمار الخاص بك. فيما يلي بعض الأشياء الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار مستشار مالي:

● يجب أن يكون لديهم الحد الأدنى من المستوى 4 في إطار المؤهلات والائتمان

● يجب أن يكونوا مسجلين لدى هيئة السلوك المالي

● يعد فهم جميع التكاليف المرتبطة بالمشورة المالية أمرًا بالغ الأهمية للعملاء لاتخاذ قرارات مدروسة.



البناء للمستقبل: المستثمرون الشباب والتخطيط للتقاعد

كلما بدأت رحلتك الاستثمارية مبكرًا، كان ذلك أفضل. فالبدء في الاستثمار مبكرًا يسمح للمستثمرين بالاستفادة من قوة الفائدة المركبة، مما يعزز بشكل كبير القيمة المحتملة لصندوق التقاعد الخاص بهم. وقد يؤدي تأخير الاستثمار لمدة عشر سنوات إلى تقليل العائدات المحتملة على المدى الطويل بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى خفض المدخرات النهائية إلى النصف.

ومع اقتراب التقاعد، يضبط المستثمرون محافظهم عادةً نحو استثمارات أكثر تحفظًا، ويوازنون بين إمكانات النمو والحاجة إلى الاستقرار والدخل. ويستفيد المستثمرون الشباب من انحدارات السوق حيث يمكنهم الحصول على المزيد من الأصول بأسعار أقل، وحتى الزيادات الصغيرة في العائدات السنوية يمكن أن تمدد بشكل كبير مدة صندوق التقاعد الخاص بهم، دون الحاجة إلى القلق بشأن فرص خسارة المال.

ما وراء الأساسيات: تقنيات المحفظة المتقدمة

بمجرد إتقانك لأساسيات الاستثمار، يمكنك استكشاف تقنيات المحفظة المتقدمة. يتضمن الاستثمار القائم على القيمة البحث عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على أساسيات مثل الإيرادات وهامش الربح والقوة التنافسية، وهو مناسب للمستثمرين على المدى الطويل. يركز الاستثمار القائم على النمو على الشركات التي من المتوقع أن تنمو بمعدل أعلى من المتوسط، وعلى الرغم من أنه قد يقدم مكافآت غير محدودة محتملة، إلا أنه يأتي أيضًا بمخاطر أعلى، وهو مناسب بشكل خاص لتوقعات السوق المتفائلة.

يستهدف الاستثمار القائم على الزخم الأوراق المالية التي تشهد اتجاهًا صاعدًا، باستخدام التحليل الفني واستراتيجيات التداول القائمة على البيانات، بهدف تحقيق مكاسب قصيرة الأجل ولكنها تتطلب إدارة نشطة وتسامحًا مع الخسائر المحتملة. كان هناك تحول ملحوظ بعيدًا عن الاستثمار القائم على النمو نحو الاستثمار القائم على القيمة، مما يشير إلى ضرورة قيام المستثمرين بتكييف استراتيجياتهم مع ظروف السوق المتغيرة.

الملخص

الاستثمار رحلة وليست وجهة. فهو يتضمن فهم الأساسيات، وصياغة الاستراتيجيات، واختيار الأدوات المناسبة، والتعامل مع تقلبات السوق، والاستفادة من المشورة المهنية. ويتطلب الصبر والمثابرة والفهم العميق للأهداف المالية، وتحمل المخاطر، والأفق الزمني. ومع وجود هذه الأدوات في مجموعة أدوات الاستثمار الخاصة بك، يمكنك الإبحار بثقة نحو مستقبل مالي آمن.